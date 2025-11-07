В Алтайском крае предупредили о фейках о минировании и авариях на производствах
Специалисты отмечают, что для вбросов используются различные методы: от монтажа видео до рассылки поддельных документов
07 ноября 2025, 21:00, ИА Амител
Правоохранительные органы Алтайского края предупредили о возросшей активности злоумышленников, распространяющих дезинформацию.
По данным региональной Антитеррористической комиссии, в преддверии выходных была зафиксирована серия провокаций с фейковыми сообщениями о минировании социальных объектов и инцидентах на промышленных предприятиях. Все эти вбросы были своевременно опровергнуты.
В ближайшие дни возможно появление новой ложной информации о якобы происшествиях. Целью провокаторов является дестабилизация обстановки и создание нагрузки на систему реагирования правоохранительных органов.
«Противник использует широкий спектр инструментов – от редактирования любительских видео с дополнительными эффектами до распространения постановочных кадров, поддельных документов и банальных обзвонов», – сообщают эксперты.
Граждан призывают сохранять бдительность, не распространять непроверенные данные и обращаться за информацией исключительно к официальным источникам.
21:18:20 07-11-2025
Вооот, одни проблемы от этого тырнета
23:22:31 07-11-2025
Рад не верить на фейки, но почему две АЗС на весь город не работают?
21:08:51 08-11-2025
как насчет выполнения распоряжений президента об отрядах само-обороны?? и это не сарказм