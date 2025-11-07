В Алтайском крае предупредили о фейках о минировании и авариях на производствах

Специалисты отмечают, что для вбросов используются различные методы: от монтажа видео до рассылки поддельных документов

07 ноября 2025, 21:00, ИА Амител

Злоумышленник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru

Правоохранительные органы Алтайского края предупредили о возросшей активности злоумышленников, распространяющих дезинформацию.

По данным региональной Антитеррористической комиссии, в преддверии выходных была зафиксирована серия провокаций с фейковыми сообщениями о минировании социальных объектов и инцидентах на промышленных предприятиях. Все эти вбросы были своевременно опровергнуты.

В ближайшие дни возможно появление новой ложной информации о якобы происшествиях. Целью провокаторов является дестабилизация обстановки и создание нагрузки на систему реагирования правоохранительных органов.

«Противник использует широкий спектр инструментов – от редактирования любительских видео с дополнительными эффектами до распространения постановочных кадров, поддельных документов и банальных обзвонов», – сообщают эксперты.

Граждан призывают сохранять бдительность, не распространять непроверенные данные и обращаться за информацией исключительно к официальным источникам.