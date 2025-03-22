В Алтайском крае за 21 марта вспыхнуло 10 пожаров
Половина из них пришлась на жилой сектор
22 марта 2025, 10:00, ИА Амител
Фото: Guido Jansen / unsplash.com
В Алтайском крае за 21 марта потушили десять пожаров, пять из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали три возгорания, сообщили в МЧС.
Один из пожаров случился в Рубцовске. Там на частном подворье горела наружная стена сарая, угрожая тем самым соседним строениям.
С огнем боролись 11 специалистов на трех единицах техники. Пожар потушили на площади 15 квадратных метров.
"Предварительная причина пожара – неисправность отопительных печей и дымоходов", – рассказали в ведомстве.
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