В Алтайском крае за 21 марта вспыхнуло 10 пожаров

Половина из них пришлась на жилой сектор

22 марта 2025, 10:00, ИА Амител

Фото: Guido Jansen / unsplash.com

В Алтайском крае за 21 марта потушили десять пожаров, пять из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали три возгорания, сообщили в МЧС.

Один из пожаров случился в Рубцовске. Там на частном подворье горела наружная стена сарая, угрожая тем самым соседним строениям.

С огнем боролись 11 специалистов на трех единицах техники. Пожар потушили на площади 15 квадратных метров.

"Предварительная причина пожара – неисправность отопительных печей и дымоходов", – рассказали в ведомстве.