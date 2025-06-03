В Алтайском крае за сутки вспыхнул 31 пожар

Пять возгораний произошло в Барнауле

03 июня 2025, 10:15, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

В Алтайском крае 2 июня потушили 31 пожар, восемь из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали пять возгораний.

Как сообщили в МЧС региона, один из пожаров за прошедшие сутки случился в поселке Целинном Ключевского района – там горела кровля надворной постройки на частном подворье. Огонь потушили на 24 "квадратах".

"Наиболее вероятная причина происшествия – нарушение правил монтажа электрооборудования", – рассказали в ведомстве.

Ночью 30 мая 43-летняя женщина погибла при пожаре в частном доме в селе Колыванском Курьинского района.