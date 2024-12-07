В Алтайском крае за сутки вспыхнуло 11 пожаров

Почти половина возгораний пришлась на жилой сектор

07 декабря 2024, 12:31, ИА Амител

Фото: mikhail serdyukov / unsplash.com

В Алтайском крае за сутки 6 декабря потушили 11 пожаров, сообщили в телеграм-канале регионального МЧС.

"За минувшие сутки, 6 декабря 2024 года, в Алтайском крае ликвидировано 11 пожаров, 5 из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировано два пожара", – рассказали в ведомстве.

Один из пожаров в тот день потушили в Горняке. Там на улице Кооперативной горел частный дом.