В Алтайском крае за сутки вспыхнуло 11 пожаров

Один из крупнейших случился в селе Сидоровка

17 декабря 2024, 10:37, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

В Алтайском крае за 16 декабря потушили 11 пожаров, в том числе шесть – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали три возгорания.

Как сообщили в МЧС региона, один из крупнейших пожаров случился в селе Сидоровка Романовского района. Там на частном подворье горели надворные постройки. Огонь повредил кровлю и стены сарая.

Площадь горения составила около 80 "квадратов". На месте работали четыре человека и один пожарный автомобиль. Пострадавших нет.