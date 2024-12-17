В Алтайском крае за сутки вспыхнуло 11 пожаров
Один из крупнейших случился в селе Сидоровка
17 декабря 2024, 10:37, ИА Амител
Фото: Cullan Smith / unsplash.com
В Алтайском крае за 16 декабря потушили 11 пожаров, в том числе шесть – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали три возгорания.
Как сообщили в МЧС региона, один из крупнейших пожаров случился в селе Сидоровка Романовского района. Там на частном подворье горели надворные постройки. Огонь повредил кровлю и стены сарая.
Площадь горения составила около 80 "квадратов". На месте работали четыре человека и один пожарный автомобиль. Пострадавших нет.
"Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем", – отметили в ведомстве.
10:44:08 17-12-2024
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