В Алтайском крае за сутки вспыхнуло 13 пожаров
Пять из них ликвидировали в Барнауле
19 января 2025, 09:00, ИА Амител
Фото: Cullan Smith / unsplash.com
За сутки 18 января в Алтайском крае вспыхнуло 13 пожаров, девять из которых произошли в жилом секторе. Пять пожаров ликвидировали в Барнауле. Об этом сообщили в МЧС Алтайского края.
Спасатели рассказали, что в крае все чаще возникают пожары в банях. Обычно их причиной становится нарушение правил эксплуатации и устройства печей.
Так, за сутки пожарные ликвидировали четыре пожара в банях в Алтайском, Бийском районах и городах Барнауле и Бийске.
"В селе Ая Алтайского района пожарные ликвидировали уже полностью охваченную огнем баню, не позволив огню распространиться на соседние постройки", – сказано в сообщении.
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