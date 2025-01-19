В Алтайском крае за сутки вспыхнуло 13 пожаров

Пять из них ликвидировали в Барнауле

19 января 2025, 09:00, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

За сутки 18 января в Алтайском крае вспыхнуло 13 пожаров, девять из которых произошли в жилом секторе. Пять пожаров ликвидировали в Барнауле. Об этом сообщили в МЧС Алтайского края.

Спасатели рассказали, что в крае все чаще возникают пожары в банях. Обычно их причиной становится нарушение правил эксплуатации и устройства печей.

Так, за сутки пожарные ликвидировали четыре пожара в банях в Алтайском, Бийском районах и городах Барнауле и Бийске.