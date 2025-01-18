В Алтайском крае за сутки вспыхнуло 14 пожаров

На жилую зону пришлось пять возгораний

18 января 2025, 13:30, ИА Амител

Фото: mikhail serdyukov / unsplash.com

В Алтайском крае за 17 января 2025 года потушили 14 пожаров, в том числе пять – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали три возгорания.

Как сообщили в МЧС региона, один из пожаров случился в Заринске.

Там на улице Озерной горела баня на частном подворье. Огонь прошелся по площади 12 "квадратов", повредив кровлю и стены постройки.

На месте работали девять человек личного состава на трех пожарных машинах. Погибших и пострадавших нет.