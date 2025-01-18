В Алтайском крае за сутки вспыхнуло 14 пожаров
На жилую зону пришлось пять возгораний
18 января 2025, 13:30, ИА Амител
Фото: mikhail serdyukov / unsplash.com
В Алтайском крае за 17 января 2025 года потушили 14 пожаров, в том числе пять – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали три возгорания.
Как сообщили в МЧС региона, один из пожаров случился в Заринске.
Там на улице Озерной горела баня на частном подворье. Огонь прошелся по площади 12 "квадратов", повредив кровлю и стены постройки.
На месте работали девять человек личного состава на трех пожарных машинах. Погибших и пострадавших нет.
"Предварительная причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования", – отметили спасатели.
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