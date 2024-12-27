В Алтайском крае за сутки вспыхнуло 25 пожаров

Больше половины возгораний потушили в жилом секторе

27 декабря 2024, 09:37, ИА Амител

Огонь / Фото: MD_JERRY / unsplash.com

В Алтайском крае за 26 декабря потушили 25 пожаров, в том числе 17 – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали семь возгораний.

Как сообщили в МЧС региона, один из пожаров случился в частном доме в селе Новопокровка Быстроистокского района.

"Площадь горения составила около 12 квадратных метров. В результате пожара повреждены стены и личные вещи в доме. На пожаре работали пять человек личного состава и две единицы техники. Пострадавших нет", – рассказали в ведомстве.

Предварительная причина произошедшего – нарушение правил пожарной безопасности при использовании печи.