В Алтайском крае за сутки вспыхнуло восемь пожаров

Четыре возгорания началось из-за небезопасного использования печей

08 февраля 2025, 12:40, ИА Амител

Пожар / Фото: pxhere.com/ru/photo/1328700

За минувшие сутки, 7 февраля, в Алтайском крае вспыхнуло восемь пожаров, шесть из них – в жилом секторе. Как сообщили в МЧС Алтайского края, в Барнауле потушили два пожара.

"В условиях усиливающихся морозов количество пожаров в жилье увеличивается!" – отметили спасатели.

Жителей Алтая в очередной раз призвали тщательно соблюдать все правила пожарной безопасности в домах и квартирах. Особое внимание просят уделить печам и электрооборудованию.

Так, пожары в частных домах произошли в поселке Семеновод Бийского района, в селе Первомайском Первомайского района, в селе Быстрянка Красногорского района и в Рубцовске.