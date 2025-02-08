В Алтайском крае за сутки вспыхнуло восемь пожаров
Четыре возгорания началось из-за небезопасного использования печей
08 февраля 2025, 12:40, ИА Амител
За минувшие сутки, 7 февраля, в Алтайском крае вспыхнуло восемь пожаров, шесть из них – в жилом секторе. Как сообщили в МЧС Алтайского края, в Барнауле потушили два пожара.
"В условиях усиливающихся морозов количество пожаров в жилье увеличивается!" – отметили спасатели.
Жителей Алтая в очередной раз призвали тщательно соблюдать все правила пожарной безопасности в домах и квартирах. Особое внимание просят уделить печам и электрооборудованию.
Так, пожары в частных домах произошли в поселке Семеновод Бийского района, в селе Первомайском Первомайского района, в селе Быстрянка Красногорского района и в Рубцовске.
"Предварительная причина всех пожаров – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи", – рассказали в МЧС.
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