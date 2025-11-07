НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле 85-летний пенсионер отправил мошенникам "на исследование" 2,8 млн рублей

Аферист заявил мужчине, что теперь с ним будет работать следователь

07 ноября 2025, 11:14, ИА Амител

Пенсионер / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Пенсионер / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Алтайском крае мошенники заявили 85-летнему жителю Барнаула, что в отношении него будет возбуждено уголовное дело, и похитили все сбережения, сообщает региональное МВД.

«Позвонил лжеработник Пенсионного фонда и попросил продиктовать номер СНИЛС. На следующий день позвонил лжесотрудник Росфинмониторинга и сказал мужчине, что до этого он разговаривал с мошенниками и все деньги со счета перечислены в одну из недружественных стран», – рассказали в ведомстве.

Аферист заявил пенсионеру, что теперь с ним будет работать следователь и все имеющиеся деньги "необходимо отдать на исследование".

За деньгами приехал курьер. В итоге пенсионер лишился 2,875 млн рублей.

Ранее в Алтайском крае мошенники хитро обманули пенсионера, поговорив с его супругой.

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

11:19:47 07-11-2025

Так как пенсионер находился по давлением, Центробанку было бы неплохо вернуть мужику 2.8 млн.р., так как он же их и печатает.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
серый

11:33:27 07-11-2025

откуда у старика такой капитал ?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:41:48 07-11-2025

серый (11:33:27 07-11-2025) откуда у старика такой капитал ?... Бывает наследство, бывает на 2 квартиры раньше заработал, одну продал. По разному бывает

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

11:42:02 07-11-2025

серый (11:33:27 07-11-2025) откуда у старика такой капитал ?... Помощь социальных служб..

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:03:15 07-11-2025

dok_СФ (11:42:02 07-11-2025) Помощь социальных служб.. ... Ну тогда как пришло, так и ушло.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:23:02 07-11-2025

серый (11:33:27 07-11-2025) откуда у старика такой капитал ?... А вы его видели? Одет, как бомж, с одним зубом во рту, галоши на ногах...Вот так они и копят. А люди злые потешаются

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:18:32 07-11-2025

По аналогии в покупкой квартиры у обманутой мошенниками Долиной, суд должен обязать банк вернуть деньги старику

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:50:29 07-11-2025

Гость (12:18:32 07-11-2025) По аналогии в покупкой квартиры у обманутой мошенниками Доли... если дед отдал налом, то причем тут банк?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:55:04 07-11-2025

Гость (13:50:29 07-11-2025) если дед отдал налом, то причем тут банк?... Дед отдал налом "казначейские билеты Банка России", а не свои деньги. Вот Банк пусть и компенсирует ему.

  -8 Нравится
Ответить
