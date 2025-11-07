В Барнауле 85-летний пенсионер отправил мошенникам "на исследование" 2,8 млн рублей
Аферист заявил мужчине, что теперь с ним будет работать следователь
07 ноября 2025, 11:14, ИА Амител
В Алтайском крае мошенники заявили 85-летнему жителю Барнаула, что в отношении него будет возбуждено уголовное дело, и похитили все сбережения, сообщает региональное МВД.
«Позвонил лжеработник Пенсионного фонда и попросил продиктовать номер СНИЛС. На следующий день позвонил лжесотрудник Росфинмониторинга и сказал мужчине, что до этого он разговаривал с мошенниками и все деньги со счета перечислены в одну из недружественных стран», – рассказали в ведомстве.
Аферист заявил пенсионеру, что теперь с ним будет работать следователь и все имеющиеся деньги "необходимо отдать на исследование".
За деньгами приехал курьер. В итоге пенсионер лишился 2,875 млн рублей.
Ранее в Алтайском крае мошенники хитро обманули пенсионера, поговорив с его супругой.
11:19:47 07-11-2025
Так как пенсионер находился по давлением, Центробанку было бы неплохо вернуть мужику 2.8 млн.р., так как он же их и печатает.
11:33:27 07-11-2025
откуда у старика такой капитал ?
11:41:48 07-11-2025
серый (11:33:27 07-11-2025) откуда у старика такой капитал ?... Бывает наследство, бывает на 2 квартиры раньше заработал, одну продал. По разному бывает
11:42:02 07-11-2025
серый (11:33:27 07-11-2025) откуда у старика такой капитал ?... Помощь социальных служб..
12:03:15 07-11-2025
dok_СФ (11:42:02 07-11-2025) Помощь социальных служб.. ... Ну тогда как пришло, так и ушло.
12:23:02 07-11-2025
серый (11:33:27 07-11-2025) откуда у старика такой капитал ?... А вы его видели? Одет, как бомж, с одним зубом во рту, галоши на ногах...Вот так они и копят. А люди злые потешаются
12:18:32 07-11-2025
По аналогии в покупкой квартиры у обманутой мошенниками Долиной, суд должен обязать банк вернуть деньги старику
13:50:29 07-11-2025
Гость (12:18:32 07-11-2025) По аналогии в покупкой квартиры у обманутой мошенниками Доли... если дед отдал налом, то причем тут банк?
15:55:04 07-11-2025
Гость (13:50:29 07-11-2025) если дед отдал налом, то причем тут банк?... Дед отдал налом "казначейские билеты Банка России", а не свои деньги. Вот Банк пусть и компенсирует ему.