В Барнауле 85-летний пенсионер отправил мошенникам "на исследование" 2,8 млн рублей

Аферист заявил мужчине, что теперь с ним будет работать следователь

07 ноября 2025, 11:14, ИА Амител

Пенсионер / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Алтайском крае мошенники заявили 85-летнему жителю Барнаула, что в отношении него будет возбуждено уголовное дело, и похитили все сбережения, сообщает региональное МВД.

«Позвонил лжеработник Пенсионного фонда и попросил продиктовать номер СНИЛС. На следующий день позвонил лжесотрудник Росфинмониторинга и сказал мужчине, что до этого он разговаривал с мошенниками и все деньги со счета перечислены в одну из недружественных стран», – рассказали в ведомстве.

Аферист заявил пенсионеру, что теперь с ним будет работать следователь и все имеющиеся деньги "необходимо отдать на исследование".

За деньгами приехал курьер. В итоге пенсионер лишился 2,875 млн рублей.

