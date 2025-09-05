На Алтае мошенники хитро обманули пенсионера, поговорив с его супругой
Аферисты устроили спектакль, в котором принял участие "специалист управления по защите прав субъектов и персональных данных"
05 сентября 2025, 11:45, ИА Амител
В Алтайском крае аферисты похитили 100 тысяч рублей у пожилого жителя Славгорода, сообщает региональное МВД.
«Поступил звонок с незнакомого номера. Мужчина не мог разговаривать, так как находился за рулем, и поэтому передал трубку своей супруге. Звонивший представился курьером и сообщил, что скоро домой придет посылка. Попросил назвать код, поступивший в СМС-сообщении», – рассказали в ведомстве.
Примерно через час позвонила женщина, представилась "специалистом управления по защите прав субъектов и персональных данных" и сказала, что предыдущий звонок был мошенническим.
Также заявила, что от имени пенсионера оформлена доверенность на иностранного гражданина на управление банковскими счетами, который при этом находится в розыске. Затем она сказала, что перенаправит мужчину на сотрудника ФСБ.
Через некоторое время позвонил якобы сотрудник ФСБ, который был в форме и даже показал удостоверение. Он сказал, что пенсионеру необходимо заполнить декларацию об имуществе.
«Пенсионер рассказал, что у него дома имеются 100 тысяч рублей. Злоумышленник убедил доехать до банкомата и перевести деньги», – отметили в МВД.
12:01:06 05-09-2025
Мужик с бабой развелся?
12:40:27 05-09-2025
Жена по дурости влезла в Мах, там так исказили зятя, что она его не узнала, а сегодня прислали, что президент В.В. Путин 1 сентября подписал закон Государство обязано платить дивиденды от продажи природных ресурсов....