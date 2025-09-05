На Алтае мошенники хитро обманули пенсионера, поговорив с его супругой

Аферисты устроили спектакль, в котором принял участие "специалист управления по защите прав субъектов и персональных данных"

05 сентября 2025, 11:45, ИА Амител

Пенсионеры / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Алтайском крае аферисты похитили 100 тысяч рублей у пожилого жителя Славгорода, сообщает региональное МВД.

«Поступил звонок с незнакомого номера. Мужчина не мог разговаривать, так как находился за рулем, и поэтому передал трубку своей супруге. Звонивший представился курьером и сообщил, что скоро домой придет посылка. Попросил назвать код, поступивший в СМС-сообщении», – рассказали в ведомстве.

Примерно через час позвонила женщина, представилась "специалистом управления по защите прав субъектов и персональных данных" и сказала, что предыдущий звонок был мошенническим.

Также заявила, что от имени пенсионера оформлена доверенность на иностранного гражданина на управление банковскими счетами, который при этом находится в розыске. Затем она сказала, что перенаправит мужчину на сотрудника ФСБ.

Через некоторое время позвонил якобы сотрудник ФСБ, который был в форме и даже показал удостоверение. Он сказал, что пенсионеру необходимо заполнить декларацию об имуществе.

«Пенсионер рассказал, что у него дома имеются 100 тысяч рублей. Злоумышленник убедил доехать до банкомата и перевести деньги», – отметили в МВД.

