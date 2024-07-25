НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле бизнесмена осудили за хищение 340 млн рублей на госконтрактах

Более 200 млн рублей ему удалось легализовать фиктивными операциями

25 июля 2024, 17:28, ИА Амител

Судейский молоток / Фото: pixabay.com
Судейский молоток / Фото: pixabay.com

40-летнего барнаульского предпринимателя осудили за мошенничество на сумму свыше 340 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Суд установил, что с 2021 по 2022 год барнаулец являлся руководителем двух юридических лиц. На этой должности он совершил хищение огромной суммы денег, которую получил по контракту из бюджета. За них он должен был поставить технологическое оборудование на госпредприятия и железобетонные изделия для ремонта теплосетей.

Отмечается, что одно из преступлений было совершено барнаульцем в соучастии с другим лицом. Уголовное дело в отношении него сейчас рассматривается судом. Кроме того, более 207 млн рублей подсудимому удалось легализовать благодаря фиктивным финансовым операциям.

В результате принятых мер обеспечена передача потерпевшим хозяйствующим субъектам имущества и обеспечено возмещение ущерба на сумму около 280 млн рублей. Кроме того, на имущество и деньги подсудимого наложили арест.

С учетом позиции гособвинения суд приговорил виновного к трем с половиной годам лишения свободы в колонии с лишением права заниматься коммерческой деятельностью в сфере исполнения государственных и муниципальных контрактов на срок четыре  года. Кроме того, его оштрафовали на 1 млн рублей.

Происшествия суд

Комментарии 10

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Гость

17:42:45 25-07-2024

3,5 лет колонии минус 1 миллион за хищение 340 миллионов.Это жестоко.

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Гость

17:55:46 25-07-2024

Гость (17:42:45 25-07-2024) 3,5 лет колонии минус 1 миллион за хищение 340 миллионов.Это... Читать не пробовал? обеспечена передача потерпевшим хозяйствующим субъектам имущества и обеспечено возмещение ущерба на сумму около 280 млн рублей. Кроме того, на имущество и деньги подсудимого наложили арест.

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Гость

18:57:43 25-07-2024

Гость (17:55:46 25-07-2024) Читать не пробовал? обеспечена передача потерпевшим хозяйств... По-тер-пев-шим подсудимый передал 280 миллионов(наверное в результате чистосердечного раскаяния-совесть проснулась)).60 миллионов тяжким грузом висят на уже осужденным.Откинется-ни кола,ни двора.Да ещё адвокату должен...Разве что из кубышки поделится.

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Гость

18:02:21 25-07-2024

Гость (17:42:45 25-07-2024) 3,5 лет колонии минус 1 миллион за хищение 340 миллионов.Это... Выгодно!!!

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Гость

18:20:46 25-07-2024

А фамилия преступника какая? Народ должен знать как зовут героя и помнить через года.
А то выйдет "с чистой совестью" и заново возьмется.

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Юс

18:38:03 25-07-2024

А были времена, когда за сто тысяч давали вышку

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Гость

19:02:42 25-07-2024

Крутанулся бизнес мен на госконтрактах.Это вам не мелочь по карманам тырить у граждан.Но государство у нас доброе.3,5 в колонии самый раз.Отсидит на одной ягодице.

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Олег

21:18:33 25-07-2024

Как за кражу солений из погреба

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Musik

23:37:18 25-07-2024

Олег (21:18:33 25-07-2024) Как за кражу солений из погреба... Не согрншыш - не покаешься тчк

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гость

09:59:03 26-07-2024

40-летнего барнаульского предпринимателя осудили за мошенничество на сумму свыше 340 млн рублей. И как зовут сего предпринимателя? Или он так близок к партии и власти, что имя не разглашается?

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