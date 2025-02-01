В Барнауле две легковушки сгорели в гараже

Пожар случился на улице Антона Петрова

01 февраля 2025, 12:52, ИА Амител

Пожар в гараже / Фото: МЧС Алтайского края

В Барнауле во время пожара в гараже сгорели два автомобиля, сообщили в телеграм-канале МЧС Алтайского края.

Возгорание случилось вечером 31 января на улице Антона Петрова.

На месте работали 17 специалистов и 5 пожарных машин. Они потушили огонь на площади 50 "квадратов".

"Горели стены, крыша, два легковых автомобиля. Пострадавших нет", – отметили спасатели.

Предварительно установили, что возгорание возникло из-за того, что в гараже замкнула розетка.