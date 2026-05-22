В Барнауле к юбилею симфонического оркестра филармонии выступит пианист Филипп Копачевский

В программе произведения Прокофьева, Рахманинова, Танеева и Лядова

22 мая 2026, 16:38, ИА Амител

Пианист Филипп Копачевский / Государственная филармония Алтайского края

В Государственной филармонии Алтайского края в среду, 3 июня, в рамках джазовых вечеров представят программу "Посвящение Майлзу Дэвису".

«Игра молодого пианиста несет в себе ощутимый личностный посыл. Органичный сплав мастерства и духовной зрелости вкупе с непосредственной эмоциональностью, свобода, с которой пианист высказывается, его романтическая искренность и благородство подкупают с первых же нот. С первых звуков, сыгранных им, ощущаешь мощную лирическую индивидуальность пианиста. Его рояль поет — это очень редкое сегодня качество, характерное для романтического мироощущения; он сохраняет в игре ясность, его фраза красива и пластична» — так пишут о Филиппе Копачевском музыкальные критики.

В программе:

А. Лядов. "Восемь русских народных песен для оркестра". Симфонические картины "Волшебное озеро" и "Кикимора";

С. Танеев. "Храм Аполлона в Дельфах" из оперы "Орестея" (к 170-летию со дня рождения композитора);

С. Прокофьев. Три фрагмента из балета "Ромео и Джульетта" (к 135-летию со дня рождения композитора);

С. Рахманинов. Концерт для фортепиано с оркестром № 4.

Пианист Филипп Копачевский родился в 1990 году в Москве. Окончил Московскую консерваторию и аспирантуру (класс профессора С.Л. Доренского). Лауреат восьми престижных международных конкурсов, в том числе Х Международного конкурса пианистов имени Ф. Шуберта (Германия), Международного конкурса пианистов в городе Энсхеде (Нидерланды), Первого конкурса памяти Веры Лотар-Шевченко, обладатель специального приза XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского.

Филипп Копачевский участвовал во многих международных фестивалях, в том числе Фортепианном фестивале в Майами, Arts Naples World Festival (США), Международном фестивале фирмы "Стейнвей" (США) и других.

Концерты пианиста транслировали телеканалы Mezzo, Medici, "Россия – Культура". В Японии по заказу телекомпании NHK он записал диск с фортепианными произведениями Ф. Шопена. В сотрудничестве с голландскими звукозаписывающими фирмами Piano Classics и Brilliant Classics выпущены несколько CD пианиста с программами из сочинений композиторов эпохи романтизма, Александра Скрябина, а также два монографических диска с произведениями Иоганнеса Брамса.