В Барнауле из-за аварии на водопроводе отключили воду в нескольких домах. Адреса
Устранить повреждение планируют к 19:00
18 декабря 2025, 13:05, ИА Амител
Вода льется из крана / Фото: создано в нейросети DALLE-E / amic.ru
На улице Юрина в Барнауле произошла авария на водопроводе диаметром 100 мм. Специалисты АО "Росводоканал Барнаул" в настоящий момент ведут работы по устранению повреждения.
В связи с ремонтом холодное водоснабжение временно отключено по адресам:
ул. Юрина, 229;
ул. Малахова, 52 и 58.
Для жителей этих домов организован подвоз питьевой воды. Водовозка будет находиться по адресу: ул. Юрина, 229.
Ориентировочное время завершения работ и восстановления водоснабжения – 19:00 18 декабря.
