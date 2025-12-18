В Барнауле из-за аварии на водопроводе отключили воду в нескольких домах. Адреса

Устранить повреждение планируют к 19:00

18 декабря 2025, 13:05, ИА Амител

Вода льется из крана / Фото: создано в нейросети DALLE-E / amic.ru

На улице Юрина в Барнауле произошла авария на водопроводе диаметром 100 мм. Специалисты АО "Росводоканал Барнаул" в настоящий момент ведут работы по устранению повреждения.

В связи с ремонтом холодное водоснабжение временно отключено по адресам:

ул. Юрина, 229;

ул. Малахова, 52 и 58.

Для жителей этих домов организован подвоз питьевой воды. Водовозка будет находиться по адресу: ул. Юрина, 229.

Ориентировочное время завершения работ и восстановления водоснабжения – 19:00 18 декабря.