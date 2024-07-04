В Барнауле из-за работ в парке имени Ленина отключат освещение на ул. Антона Петрова

Света не будет по нечетной стороне улицы от дома № 223 до остановки "Трактовая"

04 июля 2024, 08:46, ИА Амител

Парк имени Ленина / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле до 31 июля отключат наружное освещение на участке улицы Антона Петрова из-за благоустройства парка имени Ленина, сообщили в мэрии.

"В парке имени Ленина ведутся работы по устройству наружного освещения. В связи с проведением этих работ до 31 июля рядом с парком будет отключен участок линии наружного освещения: по нечетной стороне улицы Антона Петрова от дома № 223 до остановки общественного транспорта "Трактовая", – говорится в сообщении.

В 2024 году в парке проходит первый этап благоустройства. В его рамках также делают пешеходные дорожки, высаживают деревья, благоустраивают цветники и газоны. Также будут установлены малые архитектурные формы.

Стоимость первого этапа работ составляет 49,5 млн рублей.