В Барнауле обсудили концепцию благоустройства пустыря за ТЦ "Европа"
Мероприятие прошло с участием жителей и экспертов, которые предложили свои идеи
03 августа 2024, 11:11, ИА Амител
Концепцию благоустройства территории за ТЦ "Европа" обсудили в мэрии Барнаула на стратегической сессии комитета по благоустройству с участием жителей, архитекторов и дизайнеров, сообщили в горадминистрации.
Территорию выбрали для благоустройства в 2024 году по итогам онлайн-голосования, в котором поучаствовали более девяти тысяч горожан. Работы по созданию парка на этом месте начнутся в 2025 году.
"Участники стратегической сессии были разделены на несколько групп, каждая из которых разрабатывала ряд предложений. В процессе дискуссии обсудили, какие есть сильные и слабые стороны у территории, для какой аудитории будет привлекателен будущий парк, а также какие есть варианты его наполнения, в том числе спортивного, культурного, развлекательного и образовательного", – рассказали в мэрии.
По итогам сессии участники сформировали идеи будущего благоустройства. Все они были переданы авторам эскизного проекта, чтобы на их основе был разработан итоговый проект.
11:39:14 03-08-2024
Когда же они этот улочек поделят 😡
17:19:41 04-08-2024
ДМ (11:39:14 03-08-2024) Когда же они этот улочек поделят 😡... там плавун, близко грунт воды и постоянно провалы/овраг. строить там НЕЛЬЗЯ
12:57:25 03-08-2024
Парк овраг - место встреч и развлечений
14:38:43 03-08-2024
Надеюсь когда нибудь у администрации бензина хватит и они до ЖК норд на Павловском тракте 307к1 смогут доехать.посмотпеть, что делать с чашей переломанного леса у дороги и отсутствие проезда к дому
18:44:07 03-08-2024
В конце 90-х был план обустройства парка с аквапарком за Европой ,аквапарк построили в Европе, на месте парка уже стоит один дом ,другой строится, другая территория одна под застройку, осталось от того парка процентов 30.
18:53:12 03-08-2024
А хорошее же место для танкодрома, а?
И недалеко, и пошмалять есть куда...
19:45:49 04-08-2024
Musik (18:53:12 03-08-2024) А хорошее же место для танкодрома, а? И недалеко, и пошм... Вы видимо ещё молодой. Но на том месте действительно был танкодром. От военной кафедры Политехнического института.
19:01:30 03-08-2024
Хосподеееее,да когдаже они уже всё это поделят и успокоятся то...????Когда уже определятся то???Да постройте там уже космодром что ли!!!
19:25:38 03-08-2024
концепцию благоустройства нового ЖК?