В Барнауле обсудили концепцию благоустройства пустыря за ТЦ "Европа"

Мероприятие прошло с участием жителей и экспертов, которые предложили свои идеи

03 августа 2024, 11:11, ИА Амител

Пустырь за ТЦ "Европа" / Фото: amic.ru

Концепцию благоустройства территории за ТЦ "Европа" обсудили в мэрии Барнаула на стратегической сессии комитета по благоустройству с участием жителей, архитекторов и дизайнеров, сообщили в горадминистрации.

Территорию выбрали для благоустройства в 2024 году по итогам онлайн-голосования, в котором поучаствовали более девяти тысяч горожан. Работы по созданию парка на этом месте начнутся в 2025 году.

"Участники стратегической сессии были разделены на несколько групп, каждая из которых разрабатывала ряд предложений. В процессе дискуссии обсудили, какие есть сильные и слабые стороны у территории, для какой аудитории будет привлекателен будущий парк, а также какие есть варианты его наполнения, в том числе спортивного, культурного, развлекательного и образовательного", – рассказали в мэрии.

По итогам сессии участники сформировали идеи будущего благоустройства. Все они были переданы авторам эскизного проекта, чтобы на их основе был разработан итоговый проект.