Работы начнутся в декабре 2025 года и завершатся к августу 2026-го

03 декабря 2025, 17:00, ИА Амител

В Барнауле обсудили организацию капремонта в школах № 60 и 102 / Фото: barnaul.org

В администрации города прошло ключевое совещание, на котором детально обсудили подготовку к капитальному ремонту учебных заведений, включенных в федеральную программу модернизации. Школы № 60, 102 и 80 вошли в план реализации федерального проекта "Все лучшее детям" национального проекта "Молодежь и дети".

Согласно утвержденным графикам, активная фаза преображения начнется уже в ближайшее время. Старт капитального ремонта в школах № 60 и 102 намечен на первую половину декабря 2025 года. Все работы должны быть полностью завершены к августу 2026-го, чтобы к 1 сентября дети вернулись в полностью обновленные здания.

Ремонт гимназии № 80 запланирован на следующий календарный год с окончанием в 2027-м. Председатель городского комитета по образованию Андрей Муль особо подчеркнул, что на весь период проведения работ абсолютным приоритетом для городских властей и педагогических коллективов остается обеспечение непрерывного и качественного образовательного процесса. Ни один учебный день не должен быть потерян.

Для решения этой задачи уже разработаны детальные логистические и организационные схемы. Так, для всех учащихся школы № 60 на время ремонта занятия будут проводить в здании соседней школы № 64.

Для 110 детей, которым потребуется дополнительная помощь с транспортом, будет организован централизованный подвоз. Этот вопрос уже проработан со всей тщательностью: будущий маршрут обследован специальной межведомственной комиссией и признан полностью соответствующим всем строгим требованиям обеспечения безопасности дорожного движения.

Ситуация в школе № 102 имеет свою специфику. Капитальный ремонт предстоит во втором учебном корпусе учреждения. Чтобы не прерывать обучение, весь образовательный процесс будет временно сконцентрирован в первом корпусе.

Для равномерного распределения нагрузки на школьные помещения, такие как столовые, рекреации и гардеробы, педагогическим коллективом будет разработано специальное гибкое, ступенчатое расписание уроков и перемен. Этот подход позволит избежать скученности и сохранить комфортные условия для детей и учителей.

Заместитель главы администрации по социальной политике Александр Артемов обозначил высокую значимость реализуемого национального проекта и предъявил четкие требования ко всем участникам процесса.

«Мы вступили в реализацию национального проекта, что само по себе требует от всех служб и ведомств консолидации усилий, повышенного уровня ответственности и качественного исполнения взятых на себя обязательств», – заявил Артемов.

Он акцентировал внимание на том, что объекты остаются в черте города, а учебный процесс не останавливается, что накладывает особую ответственность: