В Барнауле обсудили организацию капремонта в школах № 60 и 102
Работы начнутся в декабре 2025 года и завершатся к августу 2026-го
03 декабря 2025, 17:00, ИА Амител
В администрации города прошло ключевое совещание, на котором детально обсудили подготовку к капитальному ремонту учебных заведений, включенных в федеральную программу модернизации. Школы № 60, 102 и 80 вошли в план реализации федерального проекта "Все лучшее детям" национального проекта "Молодежь и дети".
Согласно утвержденным графикам, активная фаза преображения начнется уже в ближайшее время. Старт капитального ремонта в школах № 60 и 102 намечен на первую половину декабря 2025 года. Все работы должны быть полностью завершены к августу 2026-го, чтобы к 1 сентября дети вернулись в полностью обновленные здания.
Ремонт гимназии № 80 запланирован на следующий календарный год с окончанием в 2027-м. Председатель городского комитета по образованию Андрей Муль особо подчеркнул, что на весь период проведения работ абсолютным приоритетом для городских властей и педагогических коллективов остается обеспечение непрерывного и качественного образовательного процесса. Ни один учебный день не должен быть потерян.
Для решения этой задачи уже разработаны детальные логистические и организационные схемы. Так, для всех учащихся школы № 60 на время ремонта занятия будут проводить в здании соседней школы № 64.
Для 110 детей, которым потребуется дополнительная помощь с транспортом, будет организован централизованный подвоз. Этот вопрос уже проработан со всей тщательностью: будущий маршрут обследован специальной межведомственной комиссией и признан полностью соответствующим всем строгим требованиям обеспечения безопасности дорожного движения.
Ситуация в школе № 102 имеет свою специфику. Капитальный ремонт предстоит во втором учебном корпусе учреждения. Чтобы не прерывать обучение, весь образовательный процесс будет временно сконцентрирован в первом корпусе.
Для равномерного распределения нагрузки на школьные помещения, такие как столовые, рекреации и гардеробы, педагогическим коллективом будет разработано специальное гибкое, ступенчатое расписание уроков и перемен. Этот подход позволит избежать скученности и сохранить комфортные условия для детей и учителей.
Заместитель главы администрации по социальной политике Александр Артемов обозначил высокую значимость реализуемого национального проекта и предъявил четкие требования ко всем участникам процесса.
«Мы вступили в реализацию национального проекта, что само по себе требует от всех служб и ведомств консолидации усилий, повышенного уровня ответственности и качественного исполнения взятых на себя обязательств», – заявил Артемов.
Он акцентировал внимание на том, что объекты остаются в черте города, а учебный процесс не останавливается, что накладывает особую ответственность:
«Важно учитывать, что учебный год продолжается, территории образовательных организаций остаются открытыми, дети могут сюда попасть, особенно это касается школы № 102, где оба корпуса расположены на одной территории. В связи с этим нужно позаботиться об обеспечении комплексной безопасности учащихся, поставив эту задачу в число приоритетных», – отметил замглавы по социальной политике.
02:47:15 04-12-2025
это преступление и халатность и дурдом -устраивать ремонты в текущий учебный год! вы знаете какой АД устроили в Барнаульской школе 64?? согнали из всей школы на осипенко 200+ человек в эту старую и без того забитую 64ю, протяженность уроков не совпадает, со звонками кавардак, во время перемен у других классов уроки во время адского шума , в классах по 40+ человек!! теснота, грязь, духота, ужасные условия - 5-6 классы учатся за партами первоклашек, уже у всех нарушения осанки, спины болят, и зрения, успеваемость отсутствует при такой организации (при ее отсутствии!) обучения, ужасное отношение к детям и условиям обучения. Родители уже готовы на забастовки выходить!!! что вы делаете с людьми?! с детьми? откуда ЭТО вы решили взять, какое имеете право подрывать жизни семей?
07:57:02 04-12-2025
Гость (02:47:15 04-12-2025) это преступление и халатность и дурдом -устраивать ремонты ... Ваши предложения? Пятилетку за три дня? Если срок ремонта порядка 9 месяцев, что можно предпринять?
13:48:26 05-12-2025
Гость (07:57:02 04-12-2025) Ваши предложения? Пятилетку за три дня? Если срок ремонта по... Грамотно планировать бюджет, НЕ в последние месяцы года осваивать. Планировать сроки на лето, На будущее, чтобы не создавать ТАКОЕ социальное напряжение. Привлечь СЕЙЧАС к организации процесса более опытных менеджеров-педагогов. Вы записали? вот давайте, начинайте. Вам за это государство платит зряплату!
09:57:10 04-12-2025
Гость (02:47:15 04-12-2025) это преступление и халатность и дурдом -устраивать ремонты ... По вашему мнению лучше, чтобы дети сидели в неотремонтированных зданиях? Что у вас за отношение? Ремонтируют — плохо, не ремонтируют — тоже плохо. Вы точно о детях думаете? Да, придется потерпеть, но в итоге у детей будет современная школа, а вы тут начали про учебный процесс, якобы его нарушают. Тогда идите и учитесь дома, только я сомневаюсь, что там у вас все будет по «стандартам». Наоборот, надо радоваться, что ваша школа попала в проект. Нравится учиться в старых — переведитесь.
13:46:32 05-12-2025
Оля (09:57:10 04-12-2025) По вашему мнению лучше, чтобы дети сидели в неотремонтирован... как вы ловко извернулись от темы - ремонт ВО ВРЕМЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА, а не летом. У ВАС кто-то не среагировал, проволынил, не утвердил бюджет, не предусмотрел - и вы теперь так ловко сваливаете эту вину на семьи и на родителей. и эта прекрасная позиция "не нравится - валите" по отношению к ребенку. а то, что нарушено Право на Обучение, тут прямо тишина? как же вам не стыдно??!! еще раз. нас устраивает ремонт. Нас НЕ УСТРАИВАЕТ постановка перед фактом, халатность по отношению определений СРОКОВ РЕМОНТА во время учебного года, судорожное осваивание бюджета в последние месяцы года (а это именно так и выглядит)- именно ЭТО. и это будет выноситься на прямую Линию с Президентом.
00:58:53 05-12-2025
Гость (02:47:15 04-12-2025) это преступление и халатность и дурдом -устраивать ремонты ... я вас поддерживаю. Вот собираемся обязательно на предстоящей прямой линии с Путиным выдвигать этот вопрос -о ремонте во время учебного года а не летом. Собираем подписи и пр. чтобы обратили внимание на недостойных людей в руководстве этого процесса по ремонтам
22:48:32 09-12-2025
Гость (00:58:53 05-12-2025) я вас поддерживаю. Вот собираемся обязательно на предстоящей... написать Президенту можно хоть сейчас и не надо никуда ходить, стращать тут людей. в новом гос.мессенджере есть специальная кнопочка
17:15:07 08-12-2025
Гость (02:47:15 04-12-2025) это преступление и халатность и дурдом -устраивать ремонты ...
От гадюкинцы минусами постарались! Да и правда, разве может быть такое в стране Советов? Это только в клятой Америке и Ивропе!
10:03:50 04-12-2025
нашу школу тоже несколько лет назад капиталили, мы тоже детей вдругую школу водили и ничего, пережили как-то. и жизнь в семьях у нас не подорвалась, знаете ли, и с осанкой все норм. да, пришлось потесниться, привыкнуть, зато теперь кабинеты как новенькие, чистые. что вы драму из ничего создаете? некуда негатив выплеснуть?
10:07:45 04-12-2025
Мне интересно, а вот как отбирают школы для ремонта????? тоже ОЧЕНЬ бы зотелось, чтобы нашу школу отремонтировали!!!! ПОЛНОСТЬЮ И КАПИТАЛЬНО!!!!!!!!!
10:07:54 04-12-2025
Некоторые школы вообще ремонт ждут по несколько лет. Радуйтесь, что до вас очередь дошла, либо переводит ребенка.
13:49:49 05-12-2025
Гость (10:07:54 04-12-2025) Некоторые школы вообще ремонт ждут по несколько лет. Радуйте... вы снова увиливаете от темы, вы заметили?
планируйте сроки грамотно, Досконально организовывайте процессы совмещения, а не "как пойдет"!!! ответственнее относитесь к темам, вызывающим социальное напряение
16:40:47 08-12-2025
Гость (13:49:49 05-12-2025) вы снова увиливаете от темы, вы заметили? планируйте... Сегодня, в 60 школе в 15.00 была встреча родителей, администрации школы, представителей комитета по образованию и подрядчика. Почему вас на ней не было? Что мешало вам прийти и лично высказать недовольство всем компетентным органам разом? Смелости хватает только в интернете бучу разводить? Если вы такая недовольная и активная, представьтесь что ли, чтоб вас точно услышали.
22:47:14 09-12-2025
Гость (16:40:47 08-12-2025) Сегодня, в 60 школе в 15.00 была встреча родителей, админист... при чем тут школа 60, если речь об организации процесса в 64??
22:49:38 09-12-2025
Гость (10:07:54 04-12-2025) Некоторые школы вообще ремонт ждут по несколько лет. Радуйте... я в шоке..."не нравится - валите? " очень продуктивный ответ. спасибо!
17:51:09 06-12-2025
Гость (02:47:15 04-12-2025) это преступление и халатность и дурдом -устраивать ремонты ... Добрый вечер! Я родитель ребенка из 5 А класса 60 школы который сейчас как и вся школа обучается временно в 64 школе . то , что вы описываете это полная ерунда у нас класс менее 30; человек и это уже по факту не стыкуется , по поводу духоты , тоже не верная информация в третьих пишется , что родители готовы идти на забастовку стесняюсь спросить речь идет о каких родителях ??? Наш класс вообще не в курсе таких дел отсюда вопрос , а вы точно ситуацию описываете о 64 школе??? Просто за такие не достоверные слова нужно привлекать к ответственности . Пишу здесь потому что не люблю когда прячутся за чужими спинами если вас , Лично что то не устраивает пишите от себя и не надо прикрываться всеми родителями класса!!!! Так как родители и родительский комитет вообще не в курсе.
А ремонт понятное дело не удобный момент но ведь он не навсегда нужно просто немного потерпеть и пережить эти моменты. Сейчас тяжело не только детям но и всему педагогическому составу давайте будем взаимовежливы друг к другу. И не будем кидаться в амбиции!!!
18:08:56 06-12-2025
Гость А вы прежде чем такой бред писать , не подумали своей головой?Вы понимаете какой масштаб ремонта запланирован? Проек ремонта школы видели вообще или хотя бы проявляли к этому интерес? Это делается все во благо детей !!! Школа знаете какого года и когда в последний раз был там ремонт? Что у вас ребёнок на улице учиться, из чего проблему то сделали?
22:53:31 09-12-2025
Гость (18:08:56 06-12-2025) ... вы снова в крайности. какая еще улица? нормально организуйте процесс, поставьте мебель для 5 класса а не для первого, совместите звонки так, чтоб шум переменок младших крики и ор не мешали учиться средней и старшей, организуйте дисциплину, проветривание. ВСЁ. вы же начинаете выгонять из школы, предлагать учиться на улице, обвинять в каких-то амбициях за обычное требование об организации процесса. ловко
16:13:19 08-12-2025
Как можно провести капитальный ремонт всего здания за 1 лето? Мост на Ленина делали года 4 наверно, весь город стоял.
17:09:04 08-12-2025
Гость (16:13:19 08-12-2025) Как можно провести капитальный ремонт всего здания за 1 лето... БГГ. Работы по реконструкции велись 18 месяцев или 557 дней. Откуда 4 года то? Инфа есть в нете, гугл, с яндексом на перевес, в помощь
22:46:02 09-12-2025
как все всё-таки боятся еще Президента и того, что их ткнут носом в их работу. Это хорошо. Как старательно минусуют! молодцы. за минусом - как на работу
10:19:53 11-12-2025
Гость (22:46:02 09-12-2025) как все всё-таки боятся еще Президента и того, что их ткнут ... Вы сами то вообще с какой школы? Вам может отдельную школу надо было выделить? Если есть претензии , приходите в школу и говорите о них, с вами все решат!
02:43:41 16-12-2025
Гость (10:19:53 11-12-2025) ... вас нужно упрашивать делать работу, указывать на ошибки? я не педагог и не претендую на директорство в школе. Но вы то?? вы точно на своем месте?
10:11:36 11-12-2025
Гость (22:53:31 09-12-2025) вы снова в крайности. какая еще улица? нормально организуйте... Во первых, вам не кто не сказал учиться на улице !!! А во вторых все эти вопросы и проблемы , о которых вы говорите ,решаются по мере поступления! Вы из мухи, слона не делайте!! Не каждый год ,совмещают школы, это все временно! Дети не жалуются, а радуются , что их школу ремонтируют! А если, что то не устраивает,то достаточно сказать это классному руководителю и ваши проблемы сразу решат! И мебель поменяют если нужно и звонки настроят!!! Вы в школу то хоть раз сами пришли, что бы решить , то что вас не устраивает!!??
10:43:33 11-12-2025
Дети не жалуются - конечно им классно "на лайте" учиться пока эти рокировки происходят и действительно пока шум и ор - усвоение информации ноль повдоль
А потом мама-папа нужен репетитор. Повторять материал никто не будет бесплатно
Уезжать Вы говорите - а если нет возможности возить в другую школу....
Может правильно все-таки за свою зарплату сесть и "подумать"(!) головой, а не там чем сидишь - как сделать нормально, с чувством с толком -осовную часть летом, пока нет учеников...чтобы им доходчиво прораб мог объяснить что и куда. А не бегом-бегом и чтобы через месяц крыша не рухнула
Вопрос в организации процесса. Это все равно что есть слипшиеся макароны- радуйтесь что хоть что-то есть.... но макароны должны быть не слипшиеся - подумайте на досуге
13:53:51 11-12-2025
Гость (10:43:33 11-12-2025) Дети не жалуются - конечно им классно "на лайте" учиться пок... Так это и сделано сейчас , что бы не как попало сделать , а столком , учеников сейчас нет в школе , сроки ремонта увеличили , что бы все качественно было и с умом!!! А за лето как раз и будет все бегом и как попала!!!На учебу детей это ни как не влияет, они сидят в одном кабинете и к ним приходит учитель, как в первом классе , им даже по школе ходить не нужно, сиди и учись, все зависит от их поведения.
02:41:28 16-12-2025
Гость (13:53:51 11-12-2025) Так это и сделано сейчас , что бы не как попало сделать , а ... господи...кто это пишет? восклицания, обзывания, упреки, ошибки серез слово... вы педагог или чиновник или жена чиновника? кто?? кошмар просто читать....
05:58:34 16-12-2025
Гость (02:41:28 16-12-2025) господи...кто это пишет? восклицания, обзывания, упреки, оши... А вы почему отлаиваться начали почти через неделю, да еще и среди ночи?
02:49:14 16-12-2025
Гость (13:53:51 11-12-2025) Так это и сделано сейчас , что бы не как попало сделать , а ... вам про школу 64 говорят по-моему, вы чего такое непонятливое?! про организацию процесса обучения
02:47:59 16-12-2025
Гость (10:43:33 11-12-2025) Дети не жалуются - конечно им классно "на лайте" учиться пок... спасибо за поддержку. а то тут орда грамотных людей заклевала только за то, сто указали - и грамотно указали! - на прорехи в их работе и отношении к работе. Спасибо еще раз. Уже предложили уехать, выгнать на улицу, подать в суд за клевету, потерпеть неудобства духоту и недостаток знаний...про муху со слоном тоже не забыли. Браво((( - представляете?! Спасибо еще раз