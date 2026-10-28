При этом за алкоголем женщина возвращалась в один и тот же магазин

28 октября 2026, 21:36, ИА Амител

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В Барнауле местная жительница за неделю стала фигуранткой сразу 14 административных дел о мелком хищении. Женщина неоднократно выносила из одного и того же магазина водку, не оплачивая товар. В результате торговой точке был причинен ущерб на сумму более 9 тысяч рублей. Об этом сообщили в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Как установили при рассмотрении дел, горожанка предпочитала спиртное определенной марки. Каждый раз она выбирала бутылки объемом 0,5 или 0,7 литра. При этом за алкоголем женщина возвращалась в один и тот же магазин.

В общей сложности за неделю в отношении жительницы Барнаула рассмотрели 14 дел об административных правонарушениях. Свою вину в кражах она признала.

По итогам разбирательств наказания оказались разными. За шесть эпизодов женщине назначили штрафы по 1000 рублей, общая сумма денежных взысканий составила 6 тысяч рублей. По оставшимся восьми делам суд назначил обязательные работы — по 20 часов за каждый случай мелкого хищения. Таким образом, суммарно нарушительнице предстоит отработать 160 часов.