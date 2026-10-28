Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга

28 октября 2026, 22:31, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МВД по Республике Алтай

В Онгудайском районе Республики Алтай 25-летняя девушка попала в больницу после столкновения двух автомобилей. Авария произошла днем 27 октября неподалеку от села Каракол. Одну из машин после удара отбросило в опору линии электропередачи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По предварительным данным, около 13:20 33-летняя жительница села Онгудай ехала за рулем Toyota Camry по второстепенной дороге. При пересечении нерегулируемого перекрестка автомобилистка не предоставила преимущество Volkswagen Passat, двигавшемуся по главной дороге.

За рулем второго автомобиля находился 30-летний житель Кош-Агачского района. После столкновения его машину по инерции отбросило на опору ЛЭП.

В результате аварии травмы получила 25-летняя пассажирка Volkswagen. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Пострадавшую госпитализировали в Онгудайскую районную больницу.