В рамках программы предусмотрена скидка 20% на приобретение автомобиля с двигателем внутреннего сгорания

28 октября 2026, 22:09, ИА Амител

Покупка автомобиля. Автомобиль. Авто / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В России с 1 декабря 2026 года вновь заработает программа льготного автокредитования, позволяющая отдельным категориям граждан приобретать автомобили со скидкой до 40%. Финансировать ее будут за счет средств, предусмотренных на 2027 год. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Инициативу о досрочном возобновлении государственной поддержки подготовили Минпромторг и Минфин. Предложение получило одобрение правительства.

"Мы нашли решение, а точнее, Министерство промышленности и торговли и Министерство финансов, внести в правительство предложение. Мы это поддержали, и с 1 декабря программа будет возобновлена, но из лимитов уже 2027 года", — сказал первый вице-премьер.

По словам Мантурова, возвращение льготных автокредитов должно поддержать покупателей и одновременно повысить спрос на продукцию российских автомобильных заводов.

В рамках программы предусмотрена скидка 20% на приобретение автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Для электромобилей размер государственной поддержки составляет 35%.

Отдельные условия действуют для жителей Дальнего Востока, для которых предусмотрена льгота в размере 15%. Наиболее существенную скидку — 40% — смогут получить ветераны специальной военной операции и некоторые другие категории граждан.