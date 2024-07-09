В Барнауле проконтролировали спуск воды после сильного ливня
Бригады "Автодорстроя" продолжают дежурство во всех районах города
09 июля 2024, 08:31, ИА Амител
В Барнауле рабочие "Автодорстроя" проконтролировали спуск воды после сильного ливня, который обрушился на город в ночь с 8 на 9 июля и подтопил несколько участков, преимущественно в Индустриальном районе. Об этом сообщили в телеграм-канале мэрии.
С начала непогоды на местах подтоплений дежурили сформированные накануне бригады дорожной службы и техника. Они чистили решетки от мусора и пакетов, принесенных потоком воды на ряде улиц, в том числе на Молодежной, Попова, Малахова, Балтийской и многих других.
Также на Лесном тракте упало дерево, которое сдвинули с дороги.
На утро 9 июля препятствий движению транспорта нет. Контроль за очисткой ливнеприемных колодцев "Автодорстрой" проводит на постоянной основе. Во всех районах города на случай подтоплений дежурят шесть бригад и 11 единиц техники.
09:07:14 09-07-2024
Очевидно стало понимание того, что ливневая канализация хронически не справляется со своей задачей. И ссылка на нормативы не уместна. Она проектировалась при одних условиях, эксплуатируется сейчас - совсем при иных. Воды, участвующей в круговороте воды в природе, стало значимо больше, поэтому и нормативы нужно пересматривать. Это ведь так просто - нужно увеличить диаметр труб ливневой канализации, причем значительно. Да, это дорого, да это долго, но какая альтернатива? Вот так постоянно тонуть и потом героически бороться с последствиями потопа?
10:13:38 09-07-2024
Во всех этих "дружных" микрорайонах ни одной ливневки! Соответственно, вся вода с этих заасфальтированная полей собирается на Попова перед Павловским трактом.
Решение на поверхности - возложить обязанность устранить нарушения на проектировщиков, застройщиков и дорожников, строивших все эти "новые высоты", "пломбиры", "дружные" и "Питеры".
Прокурорское решение о многомиллионных штрафах и постановление о прокладывании "ливневки " в этих районах, с десятикратным штрафами в случае сдвига сроков.
12:41:38 09-07-2024
сколько в году ливневых дождей?
15:05:22 09-07-2024
Интересно, а вообще за такой идиотизм с потопами кто-то ответит? В любой дождь потопы, даже проспект Ленина не перейти - вода рекой. Или в кабинетах всегда сухо? Это же ПОЗОР всей коммунальной службе и администрации города. И это в краевой столице.
22:17:18 09-07-2024
Гость (15:05:22 09-07-2024) Интересно, а вообще за такой идиотизм с потопами кто-то отве... Что там насчет потопов в столице нашей Родины? Городе -герое Москве? Второй столице городе герое Санкт-Петербурге?