В Барнауле проконтролировали спуск воды после сильного ливня

Бригады "Автодорстроя" продолжают дежурство во всех районах города

09 июля 2024, 08:31, ИА Амител

Затопленная улица в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле рабочие "Автодорстроя" проконтролировали спуск воды после сильного ливня, который обрушился на город в ночь с 8 на 9 июля и подтопил несколько участков, преимущественно в Индустриальном районе. Об этом сообщили в телеграм-канале мэрии.

С начала непогоды на местах подтоплений дежурили сформированные накануне бригады дорожной службы и техника. Они чистили решетки от мусора и пакетов, принесенных потоком воды на ряде улиц, в том числе на Молодежной, Попова, Малахова, Балтийской и многих других.

Также на Лесном тракте упало дерево, которое сдвинули с дороги.

На утро 9 июля препятствий движению транспорта нет. Контроль за очисткой ливнеприемных колодцев "Автодорстрой" проводит на постоянной основе. Во всех районах города на случай подтоплений дежурят шесть бригад и 11 единиц техники.