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Дорожники вышли бороться с последствиями ночного ливня в Барнауле

Жители города при обнаружении проблем могут обратиться в диспетчерские

08 июля 2024, 23:05, ИА Амител

Затопленный двор на Взлетной / Кадр из видео / "Инцидент Барнаул"
Затопленный двор на Взлетной / Кадр из видео / "Инцидент Барнаул"

Дорожники в Барнауле вышли ликвидировать последствия ночного ливня. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

"Сейчас бригады уже находятся на месте и приступят к очистке ливневок от мусора и травы, которые скапливаются на поверхности решеток с потоком воды. Данный вид работ необходим для увеличения пропускной способности ливнеприемной системы", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в городе сформировали 6 дежурных бригад и 11 единиц техники на период непогоды.

Центральная диспетчерская служба МБУ "Автодорстрой" работает в круглосуточном режиме, обратиться можно по тел. 504-360.

Также жители города могут обращаться в диспетчерские службы дорожного-эксплуатационных участков по районам города:  

  • диспетчерская ДЭУ городского округа – т. 504-388;  
  • диспетчерская ДЭУ Ленинского района – т. 506-193;  
  • диспетчерская ДЭУ Октябрьского района – т. 503-497;  
  • диспетчерская ДЭУ Индустриального района – т. 502-324;  
  • диспетчерская ДЭУ Железнодорожного района – т. 506-046;  
  • диспетчерская ДЭУ Центрального района – т. 506-189.

Барнаул Погода Дороги

Комментарии 1

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Гость

13:20:49 09-07-2024

Сегодня На Челюскиннцев и Партизаннской реки текут, аж на капот вода заливается! Надо хоть немного исправлять!

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