Дорожники вышли бороться с последствиями ночного ливня в Барнауле
Жители города при обнаружении проблем могут обратиться в диспетчерские
08 июля 2024, 23:05, ИА Амител
Дорожники в Барнауле вышли ликвидировать последствия ночного ливня. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
"Сейчас бригады уже находятся на месте и приступят к очистке ливневок от мусора и травы, которые скапливаются на поверхности решеток с потоком воды. Данный вид работ необходим для увеличения пропускной способности ливнеприемной системы", – сказано в сообщении.
Отмечается, что в городе сформировали 6 дежурных бригад и 11 единиц техники на период непогоды.
Центральная диспетчерская служба МБУ "Автодорстрой" работает в круглосуточном режиме, обратиться можно по тел. 504-360.
Также жители города могут обращаться в диспетчерские службы дорожного-эксплуатационных участков по районам города:
- диспетчерская ДЭУ городского округа – т. 504-388;
- диспетчерская ДЭУ Ленинского района – т. 506-193;
- диспетчерская ДЭУ Октябрьского района – т. 503-497;
- диспетчерская ДЭУ Индустриального района – т. 502-324;
- диспетчерская ДЭУ Железнодорожного района – т. 506-046;
- диспетчерская ДЭУ Центрального района – т. 506-189.
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