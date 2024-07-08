Дорожники вышли бороться с последствиями ночного ливня в Барнауле

Жители города при обнаружении проблем могут обратиться в диспетчерские

08 июля 2024, 23:05, ИА Амител

Затопленный двор на Взлетной / Кадр из видео / "Инцидент Барнаул"

Дорожники в Барнауле вышли ликвидировать последствия ночного ливня. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

"Сейчас бригады уже находятся на месте и приступят к очистке ливневок от мусора и травы, которые скапливаются на поверхности решеток с потоком воды. Данный вид работ необходим для увеличения пропускной способности ливнеприемной системы", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в городе сформировали 6 дежурных бригад и 11 единиц техники на период непогоды.

Центральная диспетчерская служба МБУ "Автодорстрой" работает в круглосуточном режиме, обратиться можно по тел. 504-360.

Также жители города могут обращаться в диспетчерские службы дорожного-эксплуатационных участков по районам города: