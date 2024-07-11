В Барнауле создали допбригаду для отлова сотен бездомных животных

В настоящее время специалистами уже отловлено около 500 особей

11 июля 2024, 16:40, ИА Амител

Злая собака оголила клыки / Фото: pxhere.com

Глава Барнаула Вячеслав Франк обсудил вопросы отлова бездомных животных в городе и предоставления грантовой поддержки приютам, сообщает мэрия.

"В Барнауле полномочия по обращению с животными без владельцев выполняет барнаульская общественная организация "Ласка" в рамках муниципального контракта. Для более оперативного отлова безнадзорных животных приютом была создана дополнительная бригада специалистов, которая приступила к работе на прошлой неделе. В настоящее время специалистами приюта отловлено порядка 500 животных", – отметили на совещании.

Также обсудили вопрос предоставления грантовой поддержки приютам, которая будет реализована в двух направлениях.

Один из грантов – на бесплатную стерилизацию домашних животных для предотвращения нежелательного потомства, что в итоге снизит количество безнадзорных. Второй грант – на дополнительные места содержания животных без владельцев.