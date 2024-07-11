НОВОСТИОбщество

В Барнауле создали допбригаду для отлова сотен бездомных животных

В настоящее время специалистами уже отловлено около 500 особей

11 июля 2024, 16:40, ИА Амител

Злая собака оголила клыки / Фото: pxhere.com
Злая собака оголила клыки / Фото: pxhere.com

Глава Барнаула Вячеслав Франк обсудил вопросы отлова бездомных животных в городе и предоставления грантовой поддержки приютам, сообщает мэрия.

"В Барнауле полномочия по обращению с животными без владельцев выполняет барнаульская общественная организация "Ласка" в рамках муниципального контракта. Для более оперативного отлова безнадзорных животных приютом была создана дополнительная бригада специалистов, которая приступила к работе на прошлой неделе. В настоящее время специалистами приюта отловлено порядка 500 животных", – отметили на совещании.

Также обсудили вопрос предоставления грантовой поддержки приютам, которая будет реализована в двух направлениях.

Один из грантов – на бесплатную стерилизацию домашних животных для предотвращения нежелательного потомства, что в итоге снизит количество безнадзорных. Второй грант – на дополнительные места содержания животных без владельцев.

"Сейчас мы понимаем, какие механизмы, направленные на уменьшение количества безнадзорных животных на улицах города, у нас есть. Новые форматы поддержки в виде грантов нужно внедрять, а затем смотреть на полученные результаты, это должен быть комплексный подход, который позволит снизить популяцию безнадзорных животных", – подчеркнул Франк.

Очень злая собака / Фото: pxhere.com

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Планируется, что предложенные в документе меры начнут действовать с 2025 года
НОВОСТИОбщество
Барнаул Собаки

Комментарии 28

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Мусик

16:46:30 11-07-2024

тревожный симптомчик.

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Гость

17:12:38 11-07-2024

Почему не по отстрелу?

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Гость

17:42:37 11-07-2024

Гость (17:12:38 11-07-2024) Почему не по отстрелу? ... У меня тот-же вопрос

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Vera

18:02:43 11-07-2024

Гость (17:42:37 11-07-2024) У меня тот-же вопрос... Боже мой, когда же вы, живодеры, угомонитесь?

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Гость

18:23:59 11-07-2024

Vera (18:02:43 11-07-2024) Боже мой, когда же вы, живодеры, угомонитесь? ... Когда блоховозов не станет на улице.

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Мусик

18:55:43 11-07-2024

Гость (18:23:59 11-07-2024) Когда блоховозов не станет на улице. ... не распускать же сработавшийся коллектив?
пусть когда всех пёсов отработают - на бомжей переключаются.
когда бомжы кончатся - можно на тех у кого доход меньше среднего по статистике.
и будем надеяться - жизнь наладится!

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Гость

20:23:35 11-07-2024

Мусик (18:55:43 11-07-2024) не распускать же сработавшийся коллектив?пусть когда все... Почему зоошиза всегда путает людей и животных? Отмирает часть мозга? Или им в детстве собачий мозжечок прививают?

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Гость

19:06:39 11-07-2024

Vera (18:02:43 11-07-2024) Боже мой, когда же вы, живодеры, угомонитесь? ... Ровно тогда, когда вы и вам подобные разберут эти своры к себе по домам, а там хоть под хвостом им лижите, никто слова не скажет

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Гость

19:52:43 11-07-2024

Vera (18:02:43 11-07-2024) Боже мой, когда же вы, живодеры, угомонитесь? ... Боже мой, когда вы зоошизы всех бездомных собак себе по квартирам разберёте, чтобы они ребятишек на улице не кусали?
Или вы собачек только удалённо любите, а на самом деле они вам нафиг не нужны?

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Гость

22:08:52 11-07-2024

Vera (18:02:43 11-07-2024) Боже мой, когда же вы, живодеры, угомонитесь? ... Эти никогда...Хоть бы отличительные знаки какие носили, чтобы сразу было аидно с кем имеешь дело. Реально страшно с этими рядом жить. Но нет. Здесь свою ненависть и откровенный садизм проявлять это одно, а так в толпе с людьми смешаются...
Но на 99% можно быть уверенным такие никогда не помогут если, например, прохожему будет нужна помощь. Не могут живодеры быть добрыми по отношегию к людям. Это не совместимо.

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Гость

09:06:30 12-07-2024

Гость (22:08:52 11-07-2024) Эти никогда...Хоть бы отличительные знаки какие носили, чтоб... Браво !!!

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Гость

11:25:21 12-07-2024

Гость (09:06:30 12-07-2024) Браво !!!... С глузду съехав?

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Гость

01:23:20 12-07-2024

Vera (18:02:43 11-07-2024) Боже мой, когда же вы, живодеры, угомонитесь? ... Иди и забирай их с улиц к себе домой в чем проблема.

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Гость

18:50:27 11-07-2024

Настоящие бездомные собаки и кошки очень пугливые, и так просто их не поймать.
А ловят домашних на выгуле, они же не пуганые, легко даются. Как, например, поймали моего кота, который сидел у дома. Потом выкупали из Ласки за 2500 руб., бесплатно не отдавали.

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Гость

20:25:41 11-07-2024

Гость (18:50:27 11-07-2024) Настоящие бездомные собаки и кошки очень пугливые, и так про... Вот потому и вредны команды по отлову.

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Гость

21:57:36 11-07-2024

Гость (18:50:27 11-07-2024) Настоящие бездомные собаки и кошки очень пугливые, и так про... Так следить за своими котами надо.

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Гость

19:02:13 11-07-2024

Уже несколько лет действует закон, по которому ловят бездомных собак и стерилизуют. Но поголовье не уменьшается, даже растет. Отчего так? Может, метод выбран неправильный?

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Гость

20:43:56 11-07-2024

Ласку давно пора отправить на свалку истории. Компания по срубу бабла на гос.заказах. Пользы ноль. Тётки больны зоошизой на всю голову. Это как пчёлы против меда

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Гость

22:12:36 11-07-2024

Живодеры возбудились....

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Гость

01:24:52 12-07-2024

Гость (22:12:36 11-07-2024) Живодеры возбудились.... ... Немедленно выезжаете и забирайте всех блохастых к себе домой , жить поживать. Но скорее всего это так в лужу...

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Гость

22:18:23 11-07-2024

Отправьте пожалуйста, всю группу в с. Гоньба, пусть отловят всех собак бездомных вместе с садоводами которые их бросают!!!

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Гость

08:48:55 12-07-2024

"Команда по отлову .. и утилизации" - так должно звучать.

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Гость

09:28:54 12-07-2024

Отстреливать да и всё. Нечего выдумывать. Вот когда бродячая собака станет редкостью, тогда можно заморочиться с отловом. А пока не до этого, только отстрел!

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Гость

16:13:40 12-07-2024

Гость (19:52:43 11-07-2024) Боже мой, когда вы зоошизы всех бездомных собак себе по квар... Нынешние ребятишки сами кого хочешь покусают

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Гость

19:30:41 12-07-2024

Приюты надо строить и заботиться! Средства в бюджете на это с полна хватит! И действительно их стерилизовать, а не на бумаге! Никакой гуманности к животным! А сейчас опять отловят и мучительно и жестоко убьют как обычно!!!! Замкнутый круг!

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Гость

08:30:29 13-07-2024

Гость (19:30:41 12-07-2024) Приюты надо строить и заботиться! Средства в бюджете на это ... Средства в бюджете лучше потратить на что то другое, например на лоботомию зоошизе.

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Гость

19:39:42 12-07-2024

Господи, опять страдают бедные бездомные животные! А чиновники всё никак не насытится. Надо приюты хорошие строить, контролировать разведенцев и заводчиков! Средства в бюджете на это всё хватит с полна! Народ России столько налогов платят!

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Мусик

20:06:40 12-07-2024

Гость (19:39:42 12-07-2024) Господи, опять страдают бедные бездомные животные! А чиновни... у общества решение вопроса осозналось. и оно тратит бюджет на его реализацию.
вы с таким ходом не согласны.
ок. за свои денги и делайте как надо. приюты стройте - да хоть инет им под хвост проводите.

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