В Барнауле создали допбригаду для отлова сотен бездомных животных
В настоящее время специалистами уже отловлено около 500 особей
11 июля 2024, 16:40, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк обсудил вопросы отлова бездомных животных в городе и предоставления грантовой поддержки приютам, сообщает мэрия.
"В Барнауле полномочия по обращению с животными без владельцев выполняет барнаульская общественная организация "Ласка" в рамках муниципального контракта. Для более оперативного отлова безнадзорных животных приютом была создана дополнительная бригада специалистов, которая приступила к работе на прошлой неделе. В настоящее время специалистами приюта отловлено порядка 500 животных", – отметили на совещании.
Также обсудили вопрос предоставления грантовой поддержки приютам, которая будет реализована в двух направлениях.
Один из грантов – на бесплатную стерилизацию домашних животных для предотвращения нежелательного потомства, что в итоге снизит количество безнадзорных. Второй грант – на дополнительные места содержания животных без владельцев.
"Сейчас мы понимаем, какие механизмы, направленные на уменьшение количества безнадзорных животных на улицах города, у нас есть. Новые форматы поддержки в виде грантов нужно внедрять, а затем смотреть на полученные результаты, это должен быть комплексный подход, который позволит снизить популяцию безнадзорных животных", – подчеркнул Франк.
16:46:30 11-07-2024
тревожный симптомчик.
17:12:38 11-07-2024
Почему не по отстрелу?
17:42:37 11-07-2024
Гость (17:12:38 11-07-2024) Почему не по отстрелу? ... У меня тот-же вопрос
18:02:43 11-07-2024
Гость (17:42:37 11-07-2024) У меня тот-же вопрос... Боже мой, когда же вы, живодеры, угомонитесь?
18:23:59 11-07-2024
Vera (18:02:43 11-07-2024) Боже мой, когда же вы, живодеры, угомонитесь? ... Когда блоховозов не станет на улице.
18:55:43 11-07-2024
Гость (18:23:59 11-07-2024) Когда блоховозов не станет на улице. ... не распускать же сработавшийся коллектив?
пусть когда всех пёсов отработают - на бомжей переключаются.
когда бомжы кончатся - можно на тех у кого доход меньше среднего по статистике.
и будем надеяться - жизнь наладится!
20:23:35 11-07-2024
Мусик (18:55:43 11-07-2024) не распускать же сработавшийся коллектив?пусть когда все... Почему зоошиза всегда путает людей и животных? Отмирает часть мозга? Или им в детстве собачий мозжечок прививают?
19:06:39 11-07-2024
Vera (18:02:43 11-07-2024) Боже мой, когда же вы, живодеры, угомонитесь? ... Ровно тогда, когда вы и вам подобные разберут эти своры к себе по домам, а там хоть под хвостом им лижите, никто слова не скажет
19:52:43 11-07-2024
Vera (18:02:43 11-07-2024) Боже мой, когда же вы, живодеры, угомонитесь? ... Боже мой, когда вы зоошизы всех бездомных собак себе по квартирам разберёте, чтобы они ребятишек на улице не кусали?
Или вы собачек только удалённо любите, а на самом деле они вам нафиг не нужны?
22:08:52 11-07-2024
Vera (18:02:43 11-07-2024) Боже мой, когда же вы, живодеры, угомонитесь? ... Эти никогда...Хоть бы отличительные знаки какие носили, чтобы сразу было аидно с кем имеешь дело. Реально страшно с этими рядом жить. Но нет. Здесь свою ненависть и откровенный садизм проявлять это одно, а так в толпе с людьми смешаются...
Но на 99% можно быть уверенным такие никогда не помогут если, например, прохожему будет нужна помощь. Не могут живодеры быть добрыми по отношегию к людям. Это не совместимо.
09:06:30 12-07-2024
Гость (22:08:52 11-07-2024) Эти никогда...Хоть бы отличительные знаки какие носили, чтоб... Браво !!!
11:25:21 12-07-2024
Гость (09:06:30 12-07-2024) Браво !!!... С глузду съехав?
01:23:20 12-07-2024
Vera (18:02:43 11-07-2024) Боже мой, когда же вы, живодеры, угомонитесь? ... Иди и забирай их с улиц к себе домой в чем проблема.
18:50:27 11-07-2024
Настоящие бездомные собаки и кошки очень пугливые, и так просто их не поймать.
А ловят домашних на выгуле, они же не пуганые, легко даются. Как, например, поймали моего кота, который сидел у дома. Потом выкупали из Ласки за 2500 руб., бесплатно не отдавали.
20:25:41 11-07-2024
Гость (18:50:27 11-07-2024) Настоящие бездомные собаки и кошки очень пугливые, и так про... Вот потому и вредны команды по отлову.
21:57:36 11-07-2024
Гость (18:50:27 11-07-2024) Настоящие бездомные собаки и кошки очень пугливые, и так про... Так следить за своими котами надо.
19:02:13 11-07-2024
Уже несколько лет действует закон, по которому ловят бездомных собак и стерилизуют. Но поголовье не уменьшается, даже растет. Отчего так? Может, метод выбран неправильный?
20:43:56 11-07-2024
Ласку давно пора отправить на свалку истории. Компания по срубу бабла на гос.заказах. Пользы ноль. Тётки больны зоошизой на всю голову. Это как пчёлы против меда
22:12:36 11-07-2024
Живодеры возбудились....
01:24:52 12-07-2024
Гость (22:12:36 11-07-2024) Живодеры возбудились.... ... Немедленно выезжаете и забирайте всех блохастых к себе домой , жить поживать. Но скорее всего это так в лужу...
22:18:23 11-07-2024
Отправьте пожалуйста, всю группу в с. Гоньба, пусть отловят всех собак бездомных вместе с садоводами которые их бросают!!!
08:48:55 12-07-2024
"Команда по отлову .. и утилизации" - так должно звучать.
09:28:54 12-07-2024
Отстреливать да и всё. Нечего выдумывать. Вот когда бродячая собака станет редкостью, тогда можно заморочиться с отловом. А пока не до этого, только отстрел!
16:13:40 12-07-2024
Гость (19:52:43 11-07-2024) Боже мой, когда вы зоошизы всех бездомных собак себе по квар... Нынешние ребятишки сами кого хочешь покусают
19:30:41 12-07-2024
Приюты надо строить и заботиться! Средства в бюджете на это с полна хватит! И действительно их стерилизовать, а не на бумаге! Никакой гуманности к животным! А сейчас опять отловят и мучительно и жестоко убьют как обычно!!!! Замкнутый круг!
08:30:29 13-07-2024
Гость (19:30:41 12-07-2024) Приюты надо строить и заботиться! Средства в бюджете на это ... Средства в бюджете лучше потратить на что то другое, например на лоботомию зоошизе.
19:39:42 12-07-2024
Господи, опять страдают бедные бездомные животные! А чиновники всё никак не насытится. Надо приюты хорошие строить, контролировать разведенцев и заводчиков! Средства в бюджете на это всё хватит с полна! Народ России столько налогов платят!
20:06:40 12-07-2024
Гость (19:39:42 12-07-2024) Господи, опять страдают бедные бездомные животные! А чиновни... у общества решение вопроса осозналось. и оно тратит бюджет на его реализацию.
вы с таким ходом не согласны.
ок. за свои денги и делайте как надо. приюты стройте - да хоть инет им под хвост проводите.