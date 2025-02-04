В Барнауле вспыхнул заброшенный дом

На месте работали 12 спасателей

04 февраля 2025, 23:11, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Барнауле на улице Советской Армии загорелся заброшенный дом. Об этом сообщили в МЧС Алтайского края.

Пожар в "неэксплуатируемом строении" охватил около 25 квадратных метров.

"Возгорание на втором этаже оперативно ликвидировано бойцами МЧС России", – сказано в публикации.

Огонь потушили три пожарных расчета – на месте работали 12 сотрудников МЧС. Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее в Алейске загорелся жилой дом барачного типа. При пожаре пострадал мужчина. Он получил травмы и отравился угарным газом. Его госпитализировали.

Предположительно, мужчина опрокинул на пол электроплитку, что стало причиной возгорания.