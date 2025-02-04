В Барнауле вспыхнул заброшенный дом
На месте работали 12 спасателей
04 февраля 2025, 23:11, ИА Амител
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В Барнауле на улице Советской Армии загорелся заброшенный дом. Об этом сообщили в МЧС Алтайского края.
Пожар в "неэксплуатируемом строении" охватил около 25 квадратных метров.
"Возгорание на втором этаже оперативно ликвидировано бойцами МЧС России", – сказано в публикации.
Огонь потушили три пожарных расчета – на месте работали 12 сотрудников МЧС. Пострадавших в результате происшествия нет.
Ранее в Алейске загорелся жилой дом барачного типа. При пожаре пострадал мужчина. Он получил травмы и отравился угарным газом. Его госпитализировали.
Предположительно, мужчина опрокинул на пол электроплитку, что стало причиной возгорания.
00:59:41 05-02-2025
Расчищают площадку под очередную свечку.
14:28:00 05-02-2025
Гость (00:59:41 05-02-2025) Расчищают площадку под очередную свечку.... А зачем его жечь, если и так нежилой? Поясните? Все, что представляет ценность - земля. Плюс- он не сгорел. Поражают комментаторы глубиной мыслей.