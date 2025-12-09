В Барнауле женщина подожгла дом бывшей свекрови подруги ради мести
На суде обвиняемая признала вину и заявила о раскаянии
09 декабря 2025, 22:30, ИА Амител
Жительницу Барнаула приговорили к штрафу, после того как она подожгла дом бывшей свекрови своей подруги. Как сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края, женщина решила таким образом "наказать" обидчицу приятельницы.
По материалам дела, барнаульская гостья приехала в одно из сел Алтайского района к подруге. В разговоре хозяйка пожаловалась, что бывшая свекровь распространяет о ней слухи и оскорбления, из-за чего она находится в тяжелом эмоциональном состоянии. Услышав это, приезжая решила вмешаться и добиться "справедливости" собственными силами.
Женщина купила бензин, вызвала такси и отправилась к дому предполагаемой обидчицы. Убедившись, что внутри никого нет, она выбила окно веранды, проникла в дом, залила помещение бензином и подожгла рукавицу, бросив ее внутрь. Возник пожар. Попытка аналогичным образом поджечь находящуюся рядом баню оказалась неудачной.
Следствие квалифицировало ее действия как умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее значительный ущерб (ч. 1 ст. 167 УК РФ). На суде обвиняемая признала вину и заявила о раскаянии.
Мировой судья назначил ей штраф в размере 10 тысяч рублей и обязал выплатить потерпевшей 789 141 рубль в качестве компенсации ущерба. Приговор вступил в силу.
