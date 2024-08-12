В барнаульской поликлинике № 14 внедрили новый способ выписки льготных лекарств

Теперь получить назначение можно в определенное время, выделенное специально для этого

12 августа 2024, 17:15, ИА Амител

Фото: Барнаульская поликлиника № 14

Главврач поликлиники №14 Дмитрий Денисов рассказал, что в медучреждении оптимизировали получение пациентами рецептов на льготные лекарственные препараты. Сейчас у двух врачей ежедневно предусматривается время именно под такие талоны — таким образом выписка лекарств будет проходить оперативной.

"Всю прошлую неделю механизм отрабатывали в тестовом формате. Увидели, что пациенты положительно оценили нововведение. Так как ожидание приема у специалиста для выписки льготных лекарственных препаратов значительно сократилось", — написал Денисов во "ВКонтакте".

Получить талон можно с помощью портала Госуслуг, кол-центра и регистратуры. В первом случае нужно выбрать “терапевтическое отделение”, найти “врача-терапевта участкового” и в выпадающем окне выбрать “выписку льготных лекарственных препаратов”. Для выдачи такого талона через кол-центр или регистратуру нужно сообщить причину своего визита.

Пациентов, которые используют для записи Госуслуги, просят не занимать время, предназначенное для выписки лекарств.