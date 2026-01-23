В Башкирии экс-чиновника будут судить за кражу миллиона рублей у погибшего на СВО бойца

В прокуратуре отметили, что обвиняемый полностью возместил украденную сумму

23 января 2026, 23:00, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Башкирии бывший чиновник предстанет перед судом по обвинению в краже миллиона рублей у погибшего участника СВО, сообщает mkset.ru.

По версии следствия, экс-глава Новокаинлыковского сельсовета Краснокамского района, имея дубликат банковской карты своего родственника-бойца, начал снимать с нее деньги после его гибели.

С декабря 2024 по январь 2025 года он совершил ряд операций в Уфе и Нефтекамске, похитив в общей сложности около миллиона рублей.

В прокуратуре отметили, что обвиняемый полностью возместил украденную сумму. Дело передано в Нефтекамский городской суд для рассмотрения по существу.