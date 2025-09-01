Дом и машину бойца СВО пытались поджечь из-за того, что "он был на войне"
01 сентября 2025, 14:20, ИА Амител
В Свердловской области в городе Артемовском разгорелся скандал вокруг попытки поджога дома семьи участника спецоперации, пишет Telegram-канал "Русская Община ZOV".
Как рассказала супруга военнослужащего, их сосед среди ночи плеснул горючей смесью на дом и автомобиль, после чего поджег и скрылся. Огонь удалось погасить до приезда экстренных служб.
Позже, как утверждает потерпевшая, с ней связалась жена предполагаемого поджигателя и заявила, что сделано это было преднамеренно.
«Это тебе наказание было за то, что твой муж на СВО. Я три года терпела», – процитировала она слова женщины.
По словам потерпевшей, в полиции заявили, что ущерб слишком незначительный.
Семья военнослужащего намерена добиваться правовой оценки случившегося и настаивает, что инцидент представляет прямую угрозу их безопасности. История уже получила широкий общественный резонанс.
14:51:29 01-09-2025
Ну, теперь надо соседа отправить на СВО.
15:08:44 01-09-2025
"Это тебе наказание было за то, что твой муж на СВО. Я три года терпела" -?
в полиции заявили, что ущерб слишком незначительный..-?
инцидент представляет прямую угрозу их безопасности..
Похоже соседей надо судить..
16:35:00 01-09-2025
Дайте слово второй стороне и всё станет ясно, почему менты съехали.
16:42:37 01-09-2025
Якобы связалась. Терпела жена, а поджег муж... Откуда вообще знают, что именно муж поджигал? Странно все, может они сами наговаривают на соседей?