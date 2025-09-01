Дом и машину бойца СВО пытались поджечь из-за того, что "он был на войне"

По словам потерпевшей, в полиции заявили, что ущерб слишком незначительный

01 сентября 2025, 14:20, ИА Амител

Машина бойца СВО / Фото: кадр из видео / "Русская Община ZOV"

В Свердловской области в городе Артемовском разгорелся скандал вокруг попытки поджога дома семьи участника спецоперации, пишет Telegram-канал "Русская Община ZOV".

Как рассказала супруга военнослужащего, их сосед среди ночи плеснул горючей смесью на дом и автомобиль, после чего поджег и скрылся. Огонь удалось погасить до приезда экстренных служб.

Позже, как утверждает потерпевшая, с ней связалась жена предполагаемого поджигателя и заявила, что сделано это было преднамеренно.

«Это тебе наказание было за то, что твой муж на СВО. Я три года терпела», – процитировала она слова женщины.

По словам потерпевшей, в полиции заявили, что ущерб слишком незначительный.

Семья военнослужащего намерена добиваться правовой оценки случившегося и настаивает, что инцидент представляет прямую угрозу их безопасности. История уже получила широкий общественный резонанс.

