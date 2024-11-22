В Бийске сгорели два частных дома

Огонь начался в сарае, где не было электричества

22 ноября 2024, 12:30, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

В Бийске потушили два частных дома с надворными постройками, сообщили в МЧС Алтайского края.

Возгорание случилось в ночь на 22 ноября на улице 2-й Нижне-Цесовской. Пройденная огнем площадь составила около 140 "квадратов". Огонь повредил стены, крыши и перекрытия домов.

На месте работали 19 человек личного состава и 5 единиц техники. Пострадавших нет.