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В Бийске сгорели два частных дома

Огонь начался в сарае, где не было электричества

22 ноября 2024, 12:30, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com
Фото: Cullan Smith / unsplash.com

В Бийске потушили два частных дома с надворными постройками, сообщили в МЧС Алтайского края.

Возгорание случилось в ночь на 22 ноября на улице 2-й Нижне-Цесовской. Пройденная огнем площадь составила около 140 "квадратов". Огонь повредил стены, крыши и перекрытия домов.

На месте работали 19 человек личного состава и 5 единиц техники. Пострадавших нет.

"Наиболее вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Пожар начался в сарае, в котором не было электричества", – отметили спасатели.

Бийск Пожары

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