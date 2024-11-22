В Бийске сгорели два частных дома
Огонь начался в сарае, где не было электричества
22 ноября 2024, 12:30, ИА Амител
Фото: Cullan Smith / unsplash.com
В Бийске потушили два частных дома с надворными постройками, сообщили в МЧС Алтайского края.
Возгорание случилось в ночь на 22 ноября на улице 2-й Нижне-Цесовской. Пройденная огнем площадь составила около 140 "квадратов". Огонь повредил стены, крыши и перекрытия домов.
На месте работали 19 человек личного состава и 5 единиц техники. Пострадавших нет.
"Наиболее вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Пожар начался в сарае, в котором не было электричества", – отметили спасатели.
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