В Бийске загорелись частный дом, гараж и три машины

Причиной произошедшего могло стать неправильно смонтированное электрооборудование

09 ноября 2023, 16:01, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края

Пожар в частном доме произошел в Бийске утром 9 ноября, сообщили в МЧС Алтайского края.

Возгорание случилось около 4 часов утра по улице Андреевской. На момент прибытия огнеборцев горело не только жилище, но также сарай, гараж и три автомобиля.

Пройденная пламенем площадь составила около 100 "квадратов". На месте работали 23 человека на шести единицах техники.

Возможной причиной произошедшего называют нарушение правил монтажа электрооборудования. О наличии пострадавших не уточняется.

Утром 9 ноября также потушили пожар в цехе одного из предприятий Барнаула.