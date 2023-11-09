В Бийске загорелись частный дом, гараж и три машины
Причиной произошедшего могло стать неправильно смонтированное электрооборудование
09 ноября 2023, 16:01, ИА Амител
Фото: МЧС Алтайского края
Пожар в частном доме произошел в Бийске утром 9 ноября, сообщили в МЧС Алтайского края.
Возгорание случилось около 4 часов утра по улице Андреевской. На момент прибытия огнеборцев горело не только жилище, но также сарай, гараж и три автомобиля.
Пройденная пламенем площадь составила около 100 "квадратов". На месте работали 23 человека на шести единицах техники.
Возможной причиной произошедшего называют нарушение правил монтажа электрооборудования. О наличии пострадавших не уточняется.
Утром 9 ноября также потушили пожар в цехе одного из предприятий Барнаула.
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