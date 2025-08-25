В День флага России Алтайский край отправил 160 тонн гуманитарной помощи на фронт

Она пойдет бойцам СВО и жителям приграничных территорий

25 августа 2025, 16:30, ИА Амител

Отправка груза / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Из Алтайского края на фронт отправили 160 тонн гуманитарной помощи. Восемь фур с грузом направляются в ДНР, ЛНР, Запорожскую, Курскую и Белгородскую области. Помощь предназначена для участников СВО и мирных жителей, ее собрали волонтеры при поддержке правительства Алтайского края, реготделения "Единой России" и Комитета семей воинов Отечества.

В составе груза – автомобили, шины, дроны, средства радиоэлектронной борьбы, медикаменты, бытовая химия, вода и продукты. Также бойцы получат именные посылки, а дети – наборы для творчества в рамках акции "Соберем ребенка в школу".

Поддержка в важные моменты

На отправке побывал председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко. Он подчеркнул, что в День государственного флага России и накануне 82-й годовщины Курской битвы очень важно показать поддержку бойцам и напомнить жителям о единстве страны.

«Это действительно беспрецедентный по объему сбор: восемь крупнотоннажных автомобилей, более 160 тонн груза. Поучаствовали, пожалуй, все города и районы края, а на посылках указаны конкретные адресаты – позывные, фамилии, воинские части. То есть все подготовлено по заявкам», – отметил председатель АКЗС.

По его словам, помощь пойдет в Курскую область, Славяносербский район и другие приграничные территории.

Александр Романенко поблагодарил каждого, кто принял участие в акции и наградил благодарственными письмами волонтеров, активно помогающих участникам спецоперации.

Отправка груза / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Весточка из детства

Координатор "Женского движения Единой России" и руководитель Комитета семей воинов Отечества Кристина Юстус рассказала, что, помимо техники и продуктов, бойцы получат письма и открытки, написанные юными волонтерами Алтайского края. Согревающие послания подготовили участники первого слета детей-волонтеров, который прошел 18 августа в лагере "Березка".