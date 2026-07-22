Когда стоимость привычных препаратов растет, доступность лечения оказывается под угрозой — особенно для тех, кто зависит от постоянной терапии

22 июля 2026, 16:00, ИА Амител

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Сергей Миронов, возглавляющий партию "Справедливая Россия", обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с инициативой о введении особого механизма реализации жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП) населению по их себестоимости. Для этого предлагается предоставить производителям, дистрибьюторам и аптекам специальные налоговые послабления, пишет "Газета.ru".

«Принятие такого решения позволит повысить доступность жизненно необходимых лекарственных препаратов, поддержать семьи с низкими доходами и укрепить доверие граждан к государственной политике в сфере здравоохранения. Для миллионов граждан использование лекарств из списка ЖНВЛП — это не вопрос выбора, комфорта или предпочтения, а вопрос сохранения жизни и здоровья. Именно поэтому перечень и цены на препараты ЖНВЛП утверждает правительство, Минздрав ведет госреестр предельных отпускных цен, но в целом к рынку жизненно важных препаратов все-таки есть вопросы», — сказал он.

Миронов подчеркнул, что расходы россиян на медикаменты значительно возросли, и государство должно принять меры для стабилизации ситуации.

«Актуальность законопроекта "Справедливой России" подтверждается общей тенденцией повышения расходов граждан на лекарства и медпомощь. Да и в целом ситуация с ценами на медикаменты критическая, и она требует немедленного вмешательства государства. По экспертным оценкам, к 2024 году расходы населения на медикаменты достигли 2,5 трлн рублей, а всего граждане потратили на здоровье более 4,1 трлн рублей. Даже в сегменте ЖНВЛП Росстат фиксирует рост цен, как это было, например, в декабре 2025 года. Это свидетельствует о необходимости введения дополнительных механизмов защиты граждан от удорожания жизненно важных препаратов», — добавил депутат.

Политик отметил, что в ряде стран благодаря государственному регулированию удается существенно снизить цены на лекарства, что делает подобные меры актуальными и для России.