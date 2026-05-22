Рособрнадзор потребовал сократить шум рядом с местами проведения ЕГЭ

Основной период ЕГЭ-2026 стартует 1 июня

22 мая 2026, 09:46, ИА Амител

Экзамен, школа, дети / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Рособрнадзор рекомендовал ограничить проведение строительных, технических и шумных культурных мероприятий рядом с пунктами сдачи ЕГЭ во время экзаменационной кампании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рекомендации ведомства.

В Рособрнадзоре подчеркнули, что для выпускников необходимо обеспечить комфортные условия в пунктах проведения экзаменов. ЕГЭ, по мнению ведомства, должен проходить в спокойной и доброжелательной обстановке.

Кроме того, в случае жаркой погоды участников экзаменов должны обеспечить питьевой водой. Медицинские пункты в ППЭ также обязаны быть готовы к оказанию необходимой помощи школьникам.

Отдельно в рекомендациях указано, что рядом с пунктами сдачи ЕГЭ не следует проводить шумные строительные и технические работы, а также массовые культурные мероприятия.

Основной период ЕГЭ-2026 стартует 1 июня.