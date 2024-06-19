В мэрии рассказали, как и где Барнаул обрабатывают от комаров

Вячеслав Франк поручил активнее уничтожать этих насекомых

19 июня 2024, 09:15, ИА Амител

Обработка от комаров / Фото: мэрия Барнаула

Барнаул обрабатывают от комаров. В каждой локации подрядчик уничтожает насекомых в два этапа с интервалом от двух недель до одного месяца.

Как сообщили в мэрии, первичная дезинсекция прошла с 11 по 17 июня на территории 11 прибрежных зон различных водоемов в пригороде и на 15 общественных территориях, среди которых Нагорный парк, Мизюлинская роща, сквер Химиков, аллея на проспекте Ленина и другие.

Вторичная дезинсекция пройдет через две-четыре недели, а в общей сложности обработка города от комаров продлится до начала августа.

18 июня мэр Вячеслав Франк поручил комитету по благоустройству повысить кратность этих работ и подключиться к ней районным администрациям.