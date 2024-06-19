В мэрии рассказали, как и где Барнаул обрабатывают от комаров
Вячеслав Франк поручил активнее уничтожать этих насекомых
19 июня 2024, 09:15, ИА Амител
Барнаул обрабатывают от комаров. В каждой локации подрядчик уничтожает насекомых в два этапа с интервалом от двух недель до одного месяца.
Как сообщили в мэрии, первичная дезинсекция прошла с 11 по 17 июня на территории 11 прибрежных зон различных водоемов в пригороде и на 15 общественных территориях, среди которых Нагорный парк, Мизюлинская роща, сквер Химиков, аллея на проспекте Ленина и другие.
Вторичная дезинсекция пройдет через две-четыре недели, а в общей сложности обработка города от комаров продлится до начала августа.
18 июня мэр Вячеслав Франк поручил комитету по благоустройству повысить кратность этих работ и подключиться к ней районным администрациям.
09:19:53 19-06-2024
ВФ поручил активнее уничтожать этих насекомых. Комары долго смеялись
09:54:25 19-06-2024
Изловить этих гадов всех. И пусть администрации районов отчитываются - кто и сколько комаров поймал. Со снегом же отчет ведут. А будут водой поливать, а скажут, что на миллиард рублей комаров изничтожили.
10:30:56 19-06-2024
нам в детстве впаривали, что за 100 грамм сушеных комаров выдают две пачки фломастеров.
сейчас такое не пройдет...
вот если конкурс заявить, что за кило сушеных комаров - квартиру на ленинском, то всех комаров изведут наглухо. и главное квартиру никому отдавать не надо...
08:35:04 20-06-2024
Мусик (10:30:56 19-06-2024) нам в детстве впаривали, что за 100 грамм сушеных комаров вы... а нам говорили, что литровую банку с комарами можно сдать за большие деньги в аптеку :))
11:04:32 19-06-2024
Бла бла бла, а вообще то никак. Результат работы и виден, и слышен, и покусаны все
11:35:55 19-06-2024
А кто знает, что происходит с лиственными деревьями на аллее на Ленинском от Северо-Западной до ГеоМаркета? Все берёзы и липы стоят либо сухие, либо наполовину голые от листвы...
13:34:36 19-06-2024
Гость (11:35:55 19-06-2024) А кто знает, что происходит с лиственными деревьями на аллее... климат изменился...
я чувствую это в земле.
я чувствую это в воде.
вот уже на ленинском что-то почувствовалось...
19:02:01 19-06-2024
Стрекозы помню в 70-е 80-е годы комаров и мошкару выедали за неделю... Стрекозки исчезли изза разной химотравы...
19:55:46 19-06-2024
намедни во всех СМИ прошло сообщение, что будут обрабатывать Изумрудный, просили воздержаться от походов в оный в вечерние часы...нонеча, буквально час назад, вернулась после прогулки по Изумрудному...торжественно клянусь. что прошла его вдоль. поперек, по диагонали и по кругу и НИГДЕ (!!!!!!!), торжественно сообщаю, НИГДЕ НЕ НАШЛА УГОЛКА БЕЗ КОМАРОВ!!!!!! Сижу вся в укусах и расчесах, ибо поверила, что нет там комаров и не пшикнула на себя антикомарином на входе...кстати, а вот на необработанной улице Профинтерна. что ведет в парк- не кусают, потому что нетути их тамо.....
21:18:25 19-06-2024
А смысл обрабатывать 1% площади Барнаула? Это как одну книжную полку протереть вместо уборки квартиры.