В Москве отказались от строительства квартир меньше 28 кв. метров

За соблюдением норм по минимальным площадям будут следить

16 мая 2024, 16:20, ИА Амител

Строительство / Фото: Екатерина Смолихина / amicru

В Москве решили отказаться от строительства студий и квартир площадью менее 28 квадратных метров, сообщает РИА Новости.

"При проектировании объектов на территории Москвы отклонение от установленных минимальных значений площади квартир не допускается", – отметили в Москомэкспертизе.

Минимальное значение площади для однокомнатных квартир, согласно Жилищному кодексу РФ, составляет 28 кв. метров, а для двухкомнатных – 44 "квадрата".

При нарушении указанных требований будут выдаваться отрицательные заключения на строительные проекты. За соблюдением норм по минимальным площадям будет следить Мосгосстройнадзор.