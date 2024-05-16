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В Москве отказались от строительства квартир меньше 28 кв. метров

За соблюдением норм по минимальным площадям будут следить

16 мая 2024, 16:20, ИА Амител

Строительство / Фото: Екатерина Смолихина / amicru
Строительство / Фото: Екатерина Смолихина / amicru

В Москве решили отказаться от строительства студий и квартир площадью менее 28 квадратных метров, сообщает РИА Новости.

"При проектировании объектов на территории Москвы отклонение от установленных минимальных значений площади квартир не допускается", – отметили в Москомэкспертизе.

Минимальное значение площади для однокомнатных квартир, согласно Жилищному кодексу РФ, составляет 28 кв. метров, а для двухкомнатных – 44 "квадрата".

При нарушении указанных требований будут выдаваться отрицательные заключения на строительные проекты. За соблюдением норм по минимальным площадям будет следить Мосгосстройнадзор.

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Москва недвижимость

Комментарии 7

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Гость

17:06:23 16-05-2024

Ну и зря. Для одного человека и 20 м2 вполне достаточная площадь, если с умом подойти к планировке. Лучше такое свое, чем снимать до бесконечности. Выходит что богатые не хотят, чтобы бедные приезжали? Тогда надо минимум 100м2 планку ставить.

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Гость

17:28:08 16-05-2024

Ну вот,а говорили, что не резиновая!А сами решили растянуть.

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dok_CФ

17:51:23 16-05-2024

"За соблюдением норм по минимальным площадям будет следить Мосгосстройнадзор." - в Алтайском крае хто будет следить?

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ворчун

19:31:02 16-05-2024

Тоже мне проблема! Будут строить апартаменты, например.

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Гость

10:50:17 17-05-2024

У нас встречаются квартиры и 11 м2 и 9 м2

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Гость

18:56:47 17-05-2024

социальное жилье потому что это всегда - пьянство, криминал и пр. Бедные пусть не приезжают в города, да

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Борис

11:39:00 18-05-2024

Такие площади всё равно будут строить, но по документам это будут не жилые дома, а аппартаменты. У нас аппартаменты на Сухэ-Батора строят, где Искра была.
В Москве очень много апартов строят

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