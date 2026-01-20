НОВОСТИОбщество

В новогодние праздники на улицах Новосибирска работали аниматоры-аферисты

По факту многочисленных жалоб мэрия обратилась в полицию

20 января 2026, 07:00, ИА Амител

На улицах Новосибирска работали аниматоры-аферисты / Фото: "Om1 Новосибирск"
В период новогодних праздников на пешеходном участке улицы Ленина в Новосибирске была зафиксирована незаконная деятельность. Костюмированные аниматоры навязывали посетителям платные фотосессии, не имея на это соответствующих разрешений от городских властей, сообщает "Om1 Новосибирск".

По информации Департамента культуры, перекрытый участок улицы был предназначен только для размещения световых инсталляций и фотозон фестиваля новогодних арт-объектов. Работа аниматоров, навязывание платных фотосессий и торговля сувенирами не входили в официальную программу.

В связи с многочисленными жалобами горожан мэрия направила официальное обращение в Управление МВД с просьбой усилить патрулирование и пресечь противоправные действия. Власти подчеркнули, что официальными на этой территории до 31 января были только операторы, размещенные в согласованных торговых домиках, и призвали граждан запрашивать у артистов документы, подтверждающие их легальный статус.

Avatar Picture
Гость

08:46:34 20-01-2026

А дело Оси Бендера росло и процветало.

Avatar Picture
Гость

10:34:55 20-01-2026

В новогодние праздники люди жаловались, а спохватились только сейчас?

Avatar Picture
ха-ха

10:50:13 20-01-2026

21 декабря они у театра спокойно ходили. Все знают про этот развод - не подходите к ним и всё

Avatar Picture
Медведь-шатун

12:05:08 20-01-2026

Данные аферисты у меня такое мнение, базируются в отделах полиции, потому, что к их деятельности сотрудники полиции не имеют претензий!!!!, что в Сочи, Геленджике,..., это реально банда вымогателей!!!, и всем нет дела .....

