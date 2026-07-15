В Алтайском крае прошел тренинг для участников образовательной платформы ЛДПР

Занятия в регионе проводили эксперты Центрального аппарата партии

15 июля 2026, 18:13, ИА Амител

Тренинг для участников образовательной платформы ЛДПР/ Фото: пресс-служба ЛДПР

В Алтайском крае прошел очный тренинг для участников образовательного проекта "ЛДПР‑Старт". В мероприятии приняли участие представители практически всех муниципалитетов региона, в том числе действующие депутаты.

Проект "ЛДПР‑Старт" реализуется в России уже три года. Его ключевые задачи — образование и консолидация активистов, обучение основам политической и управленческой работы, а также формирование новых управленческих команд в регионах. Как ранее подчеркивал депутат Госдумы Леонид Слуцкий, одна из главных целей инициативы — стать кузницей молодых политических кадров страны.

Занятия в Алтайском крае проводили эксперты Центрального аппарата ЛДПР, среди которых политтехнолог Давыд Губарь, генеральный директор АНО "Белый интернет", директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций, профессор МГИМО МИД России Элина Сидоренко.

Тренинг для участников образовательной платформы ЛДПР/ Фото: пресс-служба ЛДПР

Участники отрабатывали навыки публичных выступлений, учились выстраивать диалог, грамотно аргументировать свою позицию и работать в команде. Отдельное внимание уделялось обсуждению актуальной региональной повестки и разбору реальных кейсов совместно с наставниками.

«Весь день шла напряженная работа — лекции, практические занятия. Мы получили море новой и полезной информации. Многие моменты стали понятнее. Это добавляет уверенности и, конечно же, поможет в работе», — поделился один из участников.

Действующие депутаты также отметили ценность мероприятия для повышения профессиональных компетенций. Так, депутат ЛДПР в Алтайском Заксобрании Сергей Булаев подчеркнул: «Это бесценный опыт. Лекции, задания, разборы кейсов вместе с наставниками — все это очень важно, так как помогает развивать политические и управленческие навыки, учит работать в команде. Думаю, что после сегодняшнего тренинга наша команда стала еще более сплоченной и повысила свой профессионализм».