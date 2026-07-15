У россиянки появилась дыра в носовой перегородке из-за спрея от насморка

Женщина долгое время злоупотребляла средством

15 июля 2026, 18:19, ИА Амител

Насморк / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

У жительницы Москвы появилась дыра в носовой перегородке из-за длительного использования назального спрея, сообщает Baza.

По информации телеграм-канала, в течение трех лет женщина систематически применяла назальный спрей. Со временем это вошло у нее в привычку: она начала распылять средство практически автоматически, направляя струю прямо на носовую перегородку. Вскоре это привело к развитию медикаментозного ринита — зависимости от капель, появлению сухости и кровяных корок.

«Первоначально перфорация (сквозное отверстие) проявляла себя лишь свистом при вдохе и выдохе, однако по мере увеличения дефекта этот звук пропал», — рассказала пациентка.

В конечном итоге женщина попала на прием к лор-хирургу, который разъяснил ей суть проблемы. Медик констатировал, что на такой стадии консервативное лечение бесполезно и исправить ситуацию можно только хирургическим путем.

Врач предупредил, что при сильном разрушении перегородки возможно изменение формы носа. Специалист также обратил внимание на то, что количество людей с подобной зависимостью постоянно увеличивается, причем большинство из них обращается за медицинской помощью только когда полностью утрачивают способность дышать без сосудосуживающих препаратов.