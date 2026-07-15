У россиянки появилась дыра в носовой перегородке из-за спрея от насморка
Женщина долгое время злоупотребляла средством
15 июля 2026, 18:19, ИА Амител
У жительницы Москвы появилась дыра в носовой перегородке из-за длительного использования назального спрея, сообщает Baza.
По информации телеграм-канала, в течение трех лет женщина систематически применяла назальный спрей. Со временем это вошло у нее в привычку: она начала распылять средство практически автоматически, направляя струю прямо на носовую перегородку. Вскоре это привело к развитию медикаментозного ринита — зависимости от капель, появлению сухости и кровяных корок.
«Первоначально перфорация (сквозное отверстие) проявляла себя лишь свистом при вдохе и выдохе, однако по мере увеличения дефекта этот звук пропал», — рассказала пациентка.
В конечном итоге женщина попала на прием к лор-хирургу, который разъяснил ей суть проблемы. Медик констатировал, что на такой стадии консервативное лечение бесполезно и исправить ситуацию можно только хирургическим путем.
Врач предупредил, что при сильном разрушении перегородки возможно изменение формы носа. Специалист также обратил внимание на то, что количество людей с подобной зависимостью постоянно увеличивается, причем большинство из них обращается за медицинской помощью только когда полностью утрачивают способность дышать без сосудосуживающих препаратов.
19:24:31 15-07-2026
У меня тоже было. Несколько лет не могла дышать без спрея. Подсказал человек, далёкий от медицины, как "слезть". Я счастлива. Спойлер - гормональный препарат, также в нос. За месяц всё прошло.
19:40:48 15-07-2026
странно, у меня была зависимость от капель 8 лет, надоело - пошла к ЛОРу, опытному в кдц, вылечила она мне за неделю, представляете? так что женщина сколее всего больеа кучей сопутствующих (+диабет) и употребляла капли, к которым привыкание уже после 7 дней, гораздо более 3х лет
21:55:45 15-07-2026
Лет 20 капал, потом просто неделю не капал и ушла зависимость, тьфу тьфу тьфу
22:14:32 15-07-2026
Я лет 20 капаю, никто не помог, физио -лечение сейчас в основном для своих, а нам капли гормональные.