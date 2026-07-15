Барнаульца заключат под стражу за ДТП с двумя погибшими

Возможно, сейчас мужчина находится в больнице

15 июля 2026, 18:35, ИА Амител

Смертельное ДТП в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"

Октябрьский районный суд Барнаула принял решение заключить под стражу 26-летнего жителя краевой столицы. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края, мужчину подозревают в совершении ночного ДТП с двумя погибшими.

Трагедия произошла в ночь на 13 июля неподалеку от здания по адресу ул. Власихинская, 144г/2. По предварительным данным, водитель Mercedes-Benz C200 находился в состоянии опьянения и проигнорировал запрещающий сигнал светофора на регулируемом перекрестке. Он протаранил автомобиль Toyota Corolla Runx, после чего иномарку отбросило на стоявший на обочине КамАЗ с прицепом.

От полученных травм 32-летняя и 20-летняя пассажирки скончались на месте. Водителя Mercedes госпитализировали с различными травмами.