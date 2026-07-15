Барнаульца заключат под стражу за ДТП с двумя погибшими
Возможно, сейчас мужчина находится в больнице
15 июля 2026, 18:35, ИА Амител
Октябрьский районный суд Барнаула принял решение заключить под стражу 26-летнего жителя краевой столицы. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края, мужчину подозревают в совершении ночного ДТП с двумя погибшими.
Трагедия произошла в ночь на 13 июля неподалеку от здания по адресу ул. Власихинская, 144г/2. По предварительным данным, водитель Mercedes-Benz C200 находился в состоянии опьянения и проигнорировал запрещающий сигнал светофора на регулируемом перекрестке. Он протаранил автомобиль Toyota Corolla Runx, после чего иномарку отбросило на стоявший на обочине КамАЗ с прицепом.
От полученных травм 32-летняя и 20-летняя пассажирки скончались на месте. Водителя Mercedes госпитализировали с различными травмами.
18:45:58 15-07-2026
там на обочене до сих пор стоят не допитая бутылка водки и бутылка пива ! УБИЙЦА !
19:38:14 15-07-2026
может его, убийцу, не нужно спасать
21:43:35 15-07-2026
Господи, когда уже будут учиться на чужих ошибках?? Смертей по пьянке на дорогах - уйма, но нет, выводы никто не делает, каждый считает, что "уж с ним-то никогда ничего не случится, это где-то, с кем-то..."
И пассажиров не понимаю, зачем ты села в машину к бухому? Сказки на тему, что "я пьяный лучше вожу, чем трезвый", проверяете?
12:40:56 16-07-2026
Для меня факт гибели девушек, безусловно ужасен, но как преступление, второстепенный.
Главное преступление, которое совершил этот ... - это сам факт его существования в этом мире.
Виновен! Потому что у меня нет автомобиля, а у него есть!
Виновен! За то, что автомобиль дорогой.
Виновен! За свое буржуйство, в то время как простые работяги сводят концы с концами.
Виновен!
15:43:08 16-07-2026
Гражданин (12:40:56 16-07-2026) Для меня факт гибели девушек, безусловно ужасен, но как прес... вы совсем уже?! срочно к психиатру
00:19:42 17-07-2026
Гость (15:43:08 16-07-2026) вы совсем уже?! срочно к психиатру... Еще один буржуй нарисовался?
Недобили вас в 17-м.
Из-за недобитков, такую страну в 91-м просохатили.
Личных автомобилей быть не должно. И точка.
Общественный транспорт и у предприятий.