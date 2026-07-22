В России предложили поощрять тех, кто следит за здоровьем
Предлагается создать систему поощрений для граждан, которые регулярно заботятся о своем здоровье — проходят диспансеризацию, поддерживают физическую активность, избегают факторов риска
22 июля 2026, 12:15, ИА Амител
Сергей Миронов, руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме, выступил с инициативой внедрения системы поощрений для приверженцев здорового образа жизни. По его мнению, такие поощрения могут включать в себя налоговые льготы, скидки на страхование и другие преимущества, пишет РИА Новости.
«Предлагаю ввести систему поощрений — страховые, налоговые, сервисные — для граждан, ведущих здоровый образ жизни по данным устройств и диспансеризации», — сказал Миронов.
Кроме того, он предложил расширить программу "Персональные медицинские помощники", охватив ею всех граждан, а не только тех, кто состоит на диспансерном учете.
Политик подчеркнул, что каждый гражданин должен иметь возможность самостоятельно активировать носимые медицинские устройства через раздел "Мое здоровье" на портале "Госуслуги".
Депутат также напомнил, что программа "Персональные медицинские помощники" была запущена в 2023 году и продемонстрировала свою результативность. Однако в настоящее время ее участниками могут быть только пациенты, состоящие на диспансерном учете.
Эти предложения обсуждались на встрече с Антоном Епифановым, спортивным врачом-неврологом и известным медицинским блогером.
«Я это все беру в работу. Мои помощники, которые занимаются здравоохранением, в ближайшее время подготовят все бумаги», — подытожил лидер партии.
12:23:19 22-07-2026
вот я как работник предприятия -"проходят диспансеризацию, поддерживают физическую активность..."
могу рассчитывать на систему поощрения ?!
13:56:44 22-07-2026
Шинник (12:23:19 22-07-2026) вот я как работник предприятия -"проходят диспансеризацию, п... сначала надо исследовать ваше физическое состояние - литра 4 крови для подробного общего анализа я думаю для начала хватит.
12:41:26 22-07-2026
Как можно всех проверить? А диспасеризацию сейчас все проходят, только не понятно зачам. Часто это пшик.
13:07:28 22-07-2026
Мужик жил рядом с поликлиникой и постоянно следил за здоровьем, но потом в кабинете гинеколога на первом этаже повесили шторы.
13:08:32 22-07-2026
И что не сделаешь ради выборов, чтоб выбрали
17:37:13 22-07-2026
Лошадь работала всю жизнь но председателем так и не стала...
22:32:59 22-07-2026
Миронов с инициативой внедрения системы поощрений для приверженцев здорового образа жизни. - ещё бы пояснения - с какой целью и для кого это надо?