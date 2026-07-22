Предлагается создать систему поощрений для граждан, которые регулярно заботятся о своем здоровье — проходят диспансеризацию, поддерживают физическую активность, избегают факторов риска

22 июля 2026, 12:15, ИА Амител

ЗОЖ / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Сергей Миронов, руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме, выступил с инициативой внедрения системы поощрений для приверженцев здорового образа жизни. По его мнению, такие поощрения могут включать в себя налоговые льготы, скидки на страхование и другие преимущества, пишет РИА Новости.

«Предлагаю ввести систему поощрений — страховые, налоговые, сервисные — для граждан, ведущих здоровый образ жизни по данным устройств и диспансеризации», — сказал Миронов.

Кроме того, он предложил расширить программу "Персональные медицинские помощники", охватив ею всех граждан, а не только тех, кто состоит на диспансерном учете.

Политик подчеркнул, что каждый гражданин должен иметь возможность самостоятельно активировать носимые медицинские устройства через раздел "Мое здоровье" на портале "Госуслуги".

Депутат также напомнил, что программа "Персональные медицинские помощники" была запущена в 2023 году и продемонстрировала свою результативность. Однако в настоящее время ее участниками могут быть только пациенты, состоящие на диспансерном учете.

Эти предложения обсуждались на встрече с Антоном Епифановым, спортивным врачом-неврологом и известным медицинским блогером.