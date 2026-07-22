НОВОСТИЗдоровье

В России предложили поощрять тех, кто следит за здоровьем

Предлагается создать систему поощрений для граждан, которые регулярно заботятся о своем здоровье — проходят диспансеризацию, поддерживают физическую активность, избегают факторов риска

22 июля 2026, 12:15, ИА Амител

ЗОЖ / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
ЗОЖ / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Сергей Миронов, руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме, выступил с инициативой внедрения системы поощрений для приверженцев здорового образа жизни. По его мнению, такие поощрения могут включать в себя налоговые льготы, скидки на страхование и другие преимущества, пишет РИА Новости.

«Предлагаю ввести систему поощрений — страховые, налоговые, сервисные — для граждан, ведущих здоровый образ жизни по данным устройств и диспансеризации», — сказал Миронов.

Кроме того, он предложил расширить программу "Персональные медицинские помощники", охватив ею всех граждан, а не только тех, кто состоит на диспансерном учете.

Политик подчеркнул, что каждый гражданин должен иметь возможность самостоятельно активировать носимые медицинские устройства через раздел "Мое здоровье" на портале "Госуслуги".

Депутат также напомнил, что программа "Персональные медицинские помощники" была запущена в 2023 году и продемонстрировала свою результативность. Однако в настоящее время ее участниками могут быть только пациенты, состоящие на диспансерном учете.

Эти предложения обсуждались на встрече с Антоном Епифановым, спортивным врачом-неврологом и известным медицинским блогером.

«Я это все беру в работу. Мои помощники, которые занимаются здравоохранением, в ближайшее время подготовят все бумаги», — подытожил лидер партии.

Здоровье медицина Страхование Справедливая Россия
       

Комментарии 7

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Шинник

12:23:19 22-07-2026

вот я как работник предприятия -"проходят диспансеризацию, поддерживают физическую активность..."
могу рассчитывать на систему поощрения ?!



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Мусик

13:56:44 22-07-2026

Шинник (12:23:19 22-07-2026) вот я как работник предприятия -"проходят диспансеризацию, п... сначала надо исследовать ваше физическое состояние - литра 4 крови для подробного общего анализа я думаю для начала хватит.

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гость

12:41:26 22-07-2026

Как можно всех проверить? А диспасеризацию сейчас все проходят, только не понятно зачам. Часто это пшик.

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Гость

13:07:28 22-07-2026

Мужик жил рядом с поликлиникой и постоянно следил за здоровьем, но потом в кабинете гинеколога на первом этаже повесили шторы.

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Гость

13:08:32 22-07-2026

И что не сделаешь ради выборов, чтоб выбрали

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.

17:37:13 22-07-2026

Лошадь работала всю жизнь но председателем так и не стала...

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dok_СФ

22:32:59 22-07-2026

Миронов с инициативой внедрения системы поощрений для приверженцев здорового образа жизни. - ещё бы пояснения - с какой целью и для кого это надо?

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