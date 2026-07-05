Сидячий образ жизни приводит к раку, заявили ученые

Непрерывное сидение повышает риск заболевания

05 июля 2026, 21:35, ИА Амител

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Сидячий образ жизни повышает риск заболевания раком, считают ученые. Соответствующее исследование опубликовали в издании PLOS Medicine, сообщает "Газета.ru".

Работу провели на основе данных британского биобанка UK Biobank, они показали влияние малоподвижного образа жизни на риск развития злокачественных новообразований. Ученые проанализировали показатели людей, носивших трекеры активности в течение недели, и наблюдали за их здоровьем в среднем 12,4 года.

«Анализ показал, что каждый лишний час непрерывного сидения (длительностью от получаса) коррелирует с ростом риска летального исхода от онкозаболевания на 9%. Помимо этого, подобный образ жизни был сопряжен с повышенной вероятностью возникновения злокачественных новообразований в пищеводе, печени, почках, поджелудочной железе, толстой кишке, молочной железе, яичниках и щитовидной железе», — написали в материалах исследования.

С другой стороны, регулярные перерывы для движения оказались эффективны даже без полноценных тренировок. Замена всего одного часа долгого сидения легкой физической активностью — короткими прогулками, вставанием с места или другими простыми действиями — снижала риск гибели от онкологических заболеваний на 12%.

По словам авторов работы, хотя исследование не доказывает прямую причинно-следственную связь, оно наглядно демонстрирует: для профилактики рака важна не только общая длительность пребывания в кресле, но и то, как часто человек прерывается на движение.