Священник РПЦ заявил, что женщины виноваты в преступлениях, которые совершили мужчины
Священник назвал женщину "источником зла"
08 октября 2025, 17:00, ИА Амител
Протоиерей Михаил Швалагин, священнослужитель РПЦ, во время проповеди заявил, что мужчины совершают преступления из-за женщин, которые "слишком много хотят". Видео его речи опубликовала в Telegram Ксения Собчак.
Священник назвал женщину "источником зла", подчеркнув, что из-за желания жены "жить как королева" мужчины вынуждены работать на нескольких работах, надрываются и в итоге ломаются. По его словам, многие россияне берутся за подработки исключительно ради материальных запросов своих супруг.
Эти слова вызвали широкий резонанс: в ролике Швалагин утверждает, что именно женщины ответственны за ошибки и преступления мужчин, а мужья якобы разрушают здоровье и судьбы, стараясь угодить им.
17:01:55 08-10-2025
всё так.
В чём он не прав ?
17:12:01 08-10-2025
Ну так-то он прав.
17:29:54 08-10-2025
что-то РПЦ в последнее время радовать стала.
то с детями, которые не воспитывают, а только балуют, то вот сейчас с бабами .
17:31:03 08-10-2025
Часто так и есть
18:03:16 08-10-2025
Женщина порождения ехидны.
21:07:25 08-10-2025
Гость (18:03:16 08-10-2025) Женщина порождения ехидны.... Скажите это своей матери, порадуйте...
18:33:43 08-10-2025
Мужику не надо ни айфона, ни путешествий за границу он цельная личность самодостаточная в любом месте, есть только одна слабость - женщины, а вот они ненасытны - готовы потребить все до чего дотянутся.
09:32:26 09-10-2025
Гость (18:33:43 08-10-2025) Мужику не надо ни айфона, ни путешествий за границу он цельн... да-да, ничего не надо, кроме как меряться друг с другом болтами, яхтами, тачками, телками, размерами банковских счетов, связями, дворцами, бицепсами, цепями/пиджаками, ядерными ракетами, размерами захваченных земель, армиями, острословием и ЭГО, размером с галактику (даже у самого страшного мамкиного заморыша Алеши)...а так да, мужчинам вообще ничего не надо. Самые скромные и тихие создания на планете, безусловно.
18:43:08 08-10-2025
Попы хайп освоили - голод и конкуренция.
Пусть жгут..
19:51:05 08-10-2025
женоненавистник
таких нельзя близко к проповеди подпускать
20:16:33 08-10-2025
церковь всегда принижала женщину, этот тоже обижен на женщину, вот почему вера - одно, а церковь - другое
21:57:42 08-10-2025
да!
а вот зачем она вообще яблоко с древа греха сожрала!!???
вот и ответ!...
22:29:41 08-10-2025
Почём опиум для народа?
Я всегда был атеистом (вырос в СССР), но к вере и священникам относился, как к носителям жизненной мудрости и порядочности.
Но что попы несут теперь, даёт мне все основания думать, что борьба с церковью в совке была небессмысленной.
22:41:36 08-10-2025
батюшкиии, а что же делать то тогда? Бабы - зло, мужику с мужиком нельзя - грех...Остается верная рука и вазилин...
08:59:57 09-10-2025
Гость (22:41:36 08-10-2025) батюшкиии, а что же делать то тогда? Бабы - зло, мужику с му...
Это тоже грех, так ещё в Ветхом Завете сказано. Остаётся только целибат 🤣
09:36:32 09-10-2025
Гость (08:59:57 09-10-2025) Это тоже грех, так ещё в Ветхом Завете сказано. Остаётся... или поллюции))) они телефон не попросят, мужичонки вздохнут свободнее
00:20:08 09-10-2025
То есть другими словами мужчины у нас жертвы зависимые от женских прихотей, он не женоненавистник, он мужененавистник раз представляет нам мужчину слабым и ничего не решающим, которым сильная женщина манипулирует.
00:52:32 09-10-2025
А может беда в том, что работы нет поблизости в глубинке, что расплодили аутсорсинг, из-за чего семьи рушатся - ведь отцы вынуждены ехать на заработки за сотни и тысячи километров. Если какие производства и открывают, то только вокруг крупных центров.... Беда не в женщинах, увы, а гораздо серьезнее.
06:43:04 09-10-2025
Пахнуло 18 веком. Вперёд назад в средневековое мракобесие!!!
09:22:24 09-10-2025
Гость. (06:43:04 09-10-2025) Пахнуло 18 веком. Вперёд назад в средневековое мракобесие!!!... Мы из него и не вылазили, просто у нас гаджеты и машины появились, а люди не поменялись от слова совсем. Никакой рефлексии, способности к самоанализу, нулевой эмоциональный интеллект и безграничная тупость и лень, как и тысячи лет назад создают благодатную почву для веры в разного рода богов (не определились до сих пор какой все таки настоящий), пророков, обезьян, духов, астрологию, ведьм-гадалок, культовых личностей и самое классное - для ПЕРЕКЛАДЫВАНИЯ ОТВЕСТВЕННОСТИ на судьбу, бога, женщин/мужчин, детей, собак, тайное правительство - в общем всех, кто не при делах. Ведь понять, что проблема не в окружающих, а в тебе самом это серьезное потрясение и пытка, такого никто не хочет, поэтому и ищут всегда козла отпущения. Так всегда было, есть и будет. Это базовая манипуляция любой власти над биомассой - дать ей облегчение от ноши вины и ничтожности, переключить фокус стыда и агрессии от неудач на кого то другого. Так что мы вообще никуда не ушли, не то что от средневековья, скорее пещерными людьми так и остались.
09:05:18 09-10-2025
Протопоп прав на 200%.
10:27:41 09-10-2025
Гость (09:05:18 09-10-2025) Протопоп прав на 200%....
Ну так избегайте женщин и живите один. В чем проблема-то?
10:26:28 09-10-2025
Не вижу что-то таких трудяг ради женщин, зато знаю несколько мутных типо самозанятых алкашей, что бухают кегами. Так вот их жёны на детях и себе очень экономят, согласны жить у свёкров.