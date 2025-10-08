Священник РПЦ заявил, что женщины виноваты в преступлениях, которые совершили мужчины

Священник назвал женщину "источником зла"

08 октября 2025, 17:00, ИА Амител

Протоиерей Михаил Швалагин, священнослужитель РПЦ, во время проповеди заявил, что мужчины совершают преступления из-за женщин, которые "слишком много хотят". Видео его речи опубликовала в Telegram Ксения Собчак.

Священник назвал женщину "источником зла", подчеркнув, что из-за желания жены "жить как королева" мужчины вынуждены работать на нескольких работах, надрываются и в итоге ломаются. По его словам, многие россияне берутся за подработки исключительно ради материальных запросов своих супруг.

Эти слова вызвали широкий резонанс: в ролике Швалагин утверждает, что именно женщины ответственны за ошибки и преступления мужчин, а мужья якобы разрушают здоровье и судьбы, стараясь угодить им.