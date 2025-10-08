НОВОСТИОбщество

Священник РПЦ заявил, что женщины виноваты в преступлениях, которые совершили мужчины

Священник назвал женщину "источником зла"

08 октября 2025, 17:00, ИА Амител

Протоиерей Михаил Швалагин, священнослужитель РПЦ, во время проповеди заявил, что мужчины совершают преступления из-за женщин, которые "слишком много хотят". Видео его речи опубликовала в Telegram Ксения Собчак.

Священник назвал женщину "источником зла", подчеркнув, что из-за желания жены "жить как королева" мужчины вынуждены работать на нескольких работах, надрываются и в итоге ломаются. По его словам, многие россияне берутся за подработки исключительно ради материальных запросов своих супруг.

Эти слова вызвали широкий резонанс: в ролике Швалагин утверждает, что именно женщины ответственны за ошибки и преступления мужчин, а мужья якобы разрушают здоровье и судьбы, стараясь угодить им.

Крест на куполе храма / Фото: amic.ru

Комментарии 23

Avatar Picture
Шинник

17:01:55 08-10-2025

всё так.
В чём он не прав ?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:12:01 08-10-2025

Ну так-то он прав.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:29:54 08-10-2025

что-то РПЦ в последнее время радовать стала.
то с детями, которые не воспитывают, а только балуют, то вот сейчас с бабами .

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:31:03 08-10-2025

Часто так и есть

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:03:16 08-10-2025

Женщина порождения ехидны.

  -21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:07:25 08-10-2025

Гость (18:03:16 08-10-2025) Женщина порождения ехидны.... Скажите это своей матери, порадуйте...

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:33:43 08-10-2025

Мужику не надо ни айфона, ни путешествий за границу он цельная личность самодостаточная в любом месте, есть только одна слабость - женщины, а вот они ненасытны - готовы потребить все до чего дотянутся.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:32:26 09-10-2025

Гость (18:33:43 08-10-2025) Мужику не надо ни айфона, ни путешествий за границу он цельн... да-да, ничего не надо, кроме как меряться друг с другом болтами, яхтами, тачками, телками, размерами банковских счетов, связями, дворцами, бицепсами, цепями/пиджаками, ядерными ракетами, размерами захваченных земель, армиями, острословием и ЭГО, размером с галактику (даже у самого страшного мамкиного заморыша Алеши)...а так да, мужчинам вообще ничего не надо. Самые скромные и тихие создания на планете, безусловно.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

18:43:08 08-10-2025

Попы хайп освоили - голод и конкуренция.
Пусть жгут..

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

19:51:05 08-10-2025

женоненавистник
таких нельзя близко к проповеди подпускать

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:16:33 08-10-2025

церковь всегда принижала женщину, этот тоже обижен на женщину, вот почему вера - одно, а церковь - другое

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:57:42 08-10-2025

да!
а вот зачем она вообще яблоко с древа греха сожрала!!???
вот и ответ!...

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:29:41 08-10-2025

Почём опиум для народа?
Я всегда был атеистом (вырос в СССР), но к вере и священникам относился, как к носителям жизненной мудрости и порядочности.
Но что попы несут теперь, даёт мне все основания думать, что борьба с церковью в совке была небессмысленной.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:41:36 08-10-2025

батюшкиии, а что же делать то тогда? Бабы - зло, мужику с мужиком нельзя - грех...Остается верная рука и вазилин...

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:59:57 09-10-2025

Гость (22:41:36 08-10-2025) батюшкиии, а что же делать то тогда? Бабы - зло, мужику с му...
Это тоже грех, так ещё в Ветхом Завете сказано. Остаётся только целибат 🤣

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:36:32 09-10-2025

Гость (08:59:57 09-10-2025) Это тоже грех, так ещё в Ветхом Завете сказано. Остаётся... или поллюции))) они телефон не попросят, мужичонки вздохнут свободнее

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:20:08 09-10-2025

То есть другими словами мужчины у нас жертвы зависимые от женских прихотей, он не женоненавистник, он мужененавистник раз представляет нам мужчину слабым и ничего не решающим, которым сильная женщина манипулирует.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мария

00:52:32 09-10-2025

А может беда в том, что работы нет поблизости в глубинке, что расплодили аутсорсинг, из-за чего семьи рушатся - ведь отцы вынуждены ехать на заработки за сотни и тысячи километров. Если какие производства и открывают, то только вокруг крупных центров.... Беда не в женщинах, увы, а гораздо серьезнее.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость.

06:43:04 09-10-2025

Пахнуло 18 веком. Вперёд назад в средневековое мракобесие!!!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:22:24 09-10-2025

Гость. (06:43:04 09-10-2025) Пахнуло 18 веком. Вперёд назад в средневековое мракобесие!!!... Мы из него и не вылазили, просто у нас гаджеты и машины появились, а люди не поменялись от слова совсем. Никакой рефлексии, способности к самоанализу, нулевой эмоциональный интеллект и безграничная тупость и лень, как и тысячи лет назад создают благодатную почву для веры в разного рода богов (не определились до сих пор какой все таки настоящий), пророков, обезьян, духов, астрологию, ведьм-гадалок, культовых личностей и самое классное - для ПЕРЕКЛАДЫВАНИЯ ОТВЕСТВЕННОСТИ на судьбу, бога, женщин/мужчин, детей, собак, тайное правительство - в общем всех, кто не при делах. Ведь понять, что проблема не в окружающих, а в тебе самом это серьезное потрясение и пытка, такого никто не хочет, поэтому и ищут всегда козла отпущения. Так всегда было, есть и будет. Это базовая манипуляция любой власти над биомассой - дать ей облегчение от ноши вины и ничтожности, переключить фокус стыда и агрессии от неудач на кого то другого. Так что мы вообще никуда не ушли, не то что от средневековья, скорее пещерными людьми так и остались.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:05:18 09-10-2025

Протопоп прав на 200%.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:27:41 09-10-2025

Гость (09:05:18 09-10-2025) Протопоп прав на 200%....
Ну так избегайте женщин и живите один. В чем проблема-то?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:26:28 09-10-2025

Не вижу что-то таких трудяг ради женщин, зато знаю несколько мутных типо самозанятых алкашей, что бухают кегами. Так вот их жёны на детях и себе очень экономят, согласны жить у свёкров.

  2 Нравится
Ответить
