В Рубцовске организатора финансовой крупной пирамиды приговорили к 12 годам колонии

Потерпевшие лишились более 142 млн рублей

10 февраля 2026, 11:36, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

В Рубцовске вступил в законную силу приговор организатору финансовой пирамиды, похитившему у вкладчиков более 140 млн рублей. 46-летний бывший руководитель кредитного потребительского кооператива "Инвестор" признан виновным в мошенничестве и легализации денежных средств в особо крупном размере, сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Как установил суд, с 2011 по 2020 год мужчина привлекал деньги 332 пайщиков, в том числе пенсионеров, обещая высокую доходность вложений. Фактически выплаты осуществлялись по принципу финансовой пирамиды за счет средств новых участников. В результате потерпевшие лишились более 142 млн рублей, еще около 9 млн рублей осужденный легализовал, оформив их как инвестиции в строительство жилья в Краснодарском крае.

Суд назначил фигуранту наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также конфискована недвижимость, расположенная в Сочи. Апелляционная инстанция Алтайского краевого суда оставила приговор без изменения, и он вступил в законную силу.

