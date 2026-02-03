НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле пенсионерка отдала мошенникам все свои деньги из шкафа и банка

Все началось с того, что женщина назвала номер СНИЛС

03 февраля 2026, 11:00, ИА Амител

Бабушка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае мошенники под предлогом замены медкарты похитили более 400 тысяч рублей у 61-летней жительницы Барнаула, сообщает региональное МВД.

«Поступил звонок через один из мессенджеров. Звонившая представилась сотрудницей поликлиники и сообщила, что нужно заменить медицинскую карту, назвав номер СНИЛС. Потерпевшая продиктовала», — рассказали в ведомстве.

Далее позвонил якобы правоохранитель и заявил, что неизвестные переводят иностранным государствам деньги со счета женщины.

После этого позвонил "сотрудник Центробанка" и сказал, что необходимо задекларировать все имеющиеся наличные деньги.

Женщина взяла из шкафа сбережения в размере 300 тысяч рублей, поехала к банкомату и перевела на указанные счета. После этого сообщила, что в банке у нее хранятся еще более 100 тысяч рублей. Неизвестные сказали снять эти деньги и перевести на "безопасный счет", что женщина и сделала. После этого она поняла, что стала жертвой мошенников.

Ранее в Алтайском крае пенсионерка заказала посылку через маркетплейс и лишилась 2,6 млн рублей. Женщина сняла деньги со всех счетов и перевела мошенникам.

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

11:06:23 03-02-2026

Далее позвонил якобы правоохранитель и заявил, что неизвестные переводят иностранным государствам деньги со счета женщины._---------- вот почему после этого люди в банк и в полицию не обращаются для меня загадка.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

11:14:38 03-02-2026

сказали снять эти деньги и перевести на "безопасный счет", что женщина и сделала. После этого она поняла, что стала жертвой мошенников.---
Вот почему "озарение" приходит только после того, как деньги куда то ушли. Про эти "безопасные счета" уже пора вешать объявления на банкоматах. Не пойму, что у народа в головах, вроде не старая?

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:27:35 03-02-2026

ВВП (11:14:38 03-02-2026) сказали снять эти деньги и перевести на "безопасный счет", ч... Я думаю, что это просто сказка для правоохранительных органов. Скорее всего, ей предложили каким-либо образом увеличить капитал.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

11:56:42 03-02-2026

Гость (11:27:35 03-02-2026) Я думаю, что это просто сказка для правоохранительных органо... Тоже слышал про такое. Что на "безопасном счету" прибавка якобы доходит до 50 процентов, независимо от сроков "там полежит"

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:21:42 03-02-2026

Как говориться, если есть бабка, значит у неё должны быть бабки. А как их отнять, учил еще тов. Ося Бендер.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:30:53 03-02-2026

Если она 100 лет назад продала какую-нибудь недвигу, можно попытаться отжать её назад. А чем она хуже долиных. Ввели в заблуждение тогда и вот опять.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:49:46 03-02-2026

Женщина взяла из шкафа сбережения в размере 300 тысяч рублей, поехала к банкомату --- под гипнозом они что ли. Или правда сказка для правоохранителей

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:33:45 03-02-2026

А сколько таких "пенсионерок" работает в школах? И чему учат? теперь понятно, почему у нас крах в образовании?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:50:51 03-02-2026

Гость (17:33:45 03-02-2026) А сколько таких "пенсионерок" работает в школах? И чему учат... Гммм, а вам там место не досталось, заменить хотите?? Я вам тайну открою, если пенсионеры уйдут учить некому вообще будет, только тссс)

  1 Нравится
Ответить
