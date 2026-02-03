В Барнауле пенсионерка отдала мошенникам все свои деньги из шкафа и банка
Все началось с того, что женщина назвала номер СНИЛС
03 февраля 2026, 11:00, ИА Амител
В Алтайском крае мошенники под предлогом замены медкарты похитили более 400 тысяч рублей у 61-летней жительницы Барнаула, сообщает региональное МВД.
«Поступил звонок через один из мессенджеров. Звонившая представилась сотрудницей поликлиники и сообщила, что нужно заменить медицинскую карту, назвав номер СНИЛС. Потерпевшая продиктовала», — рассказали в ведомстве.
Далее позвонил якобы правоохранитель и заявил, что неизвестные переводят иностранным государствам деньги со счета женщины.
После этого позвонил "сотрудник Центробанка" и сказал, что необходимо задекларировать все имеющиеся наличные деньги.
Женщина взяла из шкафа сбережения в размере 300 тысяч рублей, поехала к банкомату и перевела на указанные счета. После этого сообщила, что в банке у нее хранятся еще более 100 тысяч рублей. Неизвестные сказали снять эти деньги и перевести на "безопасный счет", что женщина и сделала. После этого она поняла, что стала жертвой мошенников.
Ранее в Алтайском крае пенсионерка заказала посылку через маркетплейс и лишилась 2,6 млн рублей. Женщина сняла деньги со всех счетов и перевела мошенникам.
11:06:23 03-02-2026
Далее позвонил якобы правоохранитель и заявил, что неизвестные переводят иностранным государствам деньги со счета женщины._---------- вот почему после этого люди в банк и в полицию не обращаются для меня загадка.
11:14:38 03-02-2026
сказали снять эти деньги и перевести на "безопасный счет", что женщина и сделала. После этого она поняла, что стала жертвой мошенников.---
Вот почему "озарение" приходит только после того, как деньги куда то ушли. Про эти "безопасные счета" уже пора вешать объявления на банкоматах. Не пойму, что у народа в головах, вроде не старая?
11:27:35 03-02-2026
ВВП (11:14:38 03-02-2026) сказали снять эти деньги и перевести на "безопасный счет", ч... Я думаю, что это просто сказка для правоохранительных органов. Скорее всего, ей предложили каким-либо образом увеличить капитал.
11:56:42 03-02-2026
Гость (11:27:35 03-02-2026) Я думаю, что это просто сказка для правоохранительных органо... Тоже слышал про такое. Что на "безопасном счету" прибавка якобы доходит до 50 процентов, независимо от сроков "там полежит"
11:21:42 03-02-2026
Как говориться, если есть бабка, значит у неё должны быть бабки. А как их отнять, учил еще тов. Ося Бендер.
13:30:53 03-02-2026
Если она 100 лет назад продала какую-нибудь недвигу, можно попытаться отжать её назад. А чем она хуже долиных. Ввели в заблуждение тогда и вот опять.
13:49:46 03-02-2026
Женщина взяла из шкафа сбережения в размере 300 тысяч рублей, поехала к банкомату --- под гипнозом они что ли. Или правда сказка для правоохранителей
17:33:45 03-02-2026
А сколько таких "пенсионерок" работает в школах? И чему учат? теперь понятно, почему у нас крах в образовании?
22:50:51 03-02-2026
Гость (17:33:45 03-02-2026) А сколько таких "пенсионерок" работает в школах? И чему учат... Гммм, а вам там место не досталось, заменить хотите?? Я вам тайну открою, если пенсионеры уйдут учить некому вообще будет, только тссс)