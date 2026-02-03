В Барнауле пенсионерка отдала мошенникам все свои деньги из шкафа и банка

Все началось с того, что женщина назвала номер СНИЛС

03 февраля 2026, 11:00, ИА Амител

В Алтайском крае мошенники под предлогом замены медкарты похитили более 400 тысяч рублей у 61-летней жительницы Барнаула, сообщает региональное МВД.

«Поступил звонок через один из мессенджеров. Звонившая представилась сотрудницей поликлиники и сообщила, что нужно заменить медицинскую карту, назвав номер СНИЛС. Потерпевшая продиктовала», — рассказали в ведомстве.

Далее позвонил якобы правоохранитель и заявил, что неизвестные переводят иностранным государствам деньги со счета женщины.

После этого позвонил "сотрудник Центробанка" и сказал, что необходимо задекларировать все имеющиеся наличные деньги.

Женщина взяла из шкафа сбережения в размере 300 тысяч рублей, поехала к банкомату и перевела на указанные счета. После этого сообщила, что в банке у нее хранятся еще более 100 тысяч рублей. Неизвестные сказали снять эти деньги и перевести на "безопасный счет", что женщина и сделала. После этого она поняла, что стала жертвой мошенников.

Ранее в Алтайском крае пенсионерка заказала посылку через маркетплейс и лишилась 2,6 млн рублей. Женщина сняла деньги со всех счетов и перевела мошенникам.