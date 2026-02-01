Алтайская пенсионерка заказала посылку через маркетплейс и лишилась 2,6 млн рублей

Женщина сняла деньги со всех счетов и перевела мошенникам

01 февраля 2026, 09:07, ИА Амител

Мошенник / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Белокурихе пенсионерка стала жертвой многоэтапной схемы телефонного мошенничества и лишилась более 2,6 млн рублей. С заявлением в отдел полиции обратилась местная жительница 1959 года рождения.

По информации пресс-службы МВД России по Алтайскому краю, на телефон женщины позвонил неизвестный, представившийся курьером. Пенсионерка действительно ожидала доставку с маркетплейса, поэтому не заподозрила обмана. Звонивший сообщил, что для подтверждения заказа направит код в СМС, и попросил его назвать. Женщина выполнила просьбу.

Спустя некоторое время ей позвонил уже другой человек, назвавшийся сотрудником портала "Госуслуги". Он сообщил, что ранее она общалась с мошенником, который, воспользовавшись кодом, получил доступ к ее личному кабинету. После этого разговор прервался.

Обеспокоенная происходящим, женщина самостоятельно связалась с технической поддержкой банка и заблокировала свои банковские карты. Там ей сообщили, что с ней свяжутся представители Роскомнадзора. Вскоре последовал новый звонок, а затем — общение с лжесотрудниками ФСБ. Под их руководством пенсионерку убедили скачать стороннее приложение и "обезопасить" свои сбережения.

Женщина сняла деньги со всех счетов и перевела более 2,5 млн рублей по указанным реквизитам, после чего удалила установленное приложение. Звонившие пообещали, что вскоре к ней приедет курьер с новыми банковскими картами, на которых будет находиться вся переведенная сумма.

Курьер так и не появился. Осознав, что стала жертвой мошенников, жительница Белокурихи обратилась в полицию. Общий ущерб составил 2,67 млн рублей. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Алтайском крае 70-летняя жительница Тальменского района перечислила мошенникам деньги за несуществующий снегоход.