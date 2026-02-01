Алтайская пенсионерка заказала посылку через маркетплейс и лишилась 2,6 млн рублей
Женщина сняла деньги со всех счетов и перевела мошенникам
01 февраля 2026, 09:07, ИА Амител
В Белокурихе пенсионерка стала жертвой многоэтапной схемы телефонного мошенничества и лишилась более 2,6 млн рублей. С заявлением в отдел полиции обратилась местная жительница 1959 года рождения.
По информации пресс-службы МВД России по Алтайскому краю, на телефон женщины позвонил неизвестный, представившийся курьером. Пенсионерка действительно ожидала доставку с маркетплейса, поэтому не заподозрила обмана. Звонивший сообщил, что для подтверждения заказа направит код в СМС, и попросил его назвать. Женщина выполнила просьбу.
Спустя некоторое время ей позвонил уже другой человек, назвавшийся сотрудником портала "Госуслуги". Он сообщил, что ранее она общалась с мошенником, который, воспользовавшись кодом, получил доступ к ее личному кабинету. После этого разговор прервался.
Обеспокоенная происходящим, женщина самостоятельно связалась с технической поддержкой банка и заблокировала свои банковские карты. Там ей сообщили, что с ней свяжутся представители Роскомнадзора. Вскоре последовал новый звонок, а затем — общение с лжесотрудниками ФСБ. Под их руководством пенсионерку убедили скачать стороннее приложение и "обезопасить" свои сбережения.
Женщина сняла деньги со всех счетов и перевела более 2,5 млн рублей по указанным реквизитам, после чего удалила установленное приложение. Звонившие пообещали, что вскоре к ней приедет курьер с новыми банковскими картами, на которых будет находиться вся переведенная сумма.
Курьер так и не появился. Осознав, что стала жертвой мошенников, жительница Белокурихи обратилась в полицию. Общий ущерб составил 2,67 млн рублей. По факту произошедшего проводится проверка.
Ранее в Алтайском крае 70-летняя жительница Тальменского района перечислила мошенникам деньги за несуществующий снегоход.
09:42:20 01-02-2026
Я на этой неделе 7 минут разговаривал с роботом банка, чтобы доказать, что я осознано перевожу 5800
09:59:16 01-02-2026
Когда за мошеничество будут сажать на 20 лет это быстро прикротиться
11:46:33 01-02-2026
Добрый (09:59:16 01-02-2026) Когда за мошеничество будут сажать на 20 лет это быстро прик... Из-за рубежа рвботают
12:31:10 01-02-2026
Гость (11:46:33 01-02-2026) Из-за рубежа рвботают ...
не надо ля-ля.
на неделе была новость, как квартиру с кудельманихой в бийске прикрыли.
бийск - это 160 км от столицы мира.
вопрос номер два - как такое может быть, что ростовщики терроризируют людей при оплате туристических поездок, и вместе с тем пропускают миллионные транзакции в никуда
10:17:38 01-02-2026
Когда приходит смс с кодом, последняя строка гласит: остерегайся мошенников и никому не называй. Не читают получается. Неграмотные жертвы, а денег до фига.
13:09:48 01-02-2026
Гость (10:17:38 01-02-2026) Когда приходит смс с кодом, последняя строка гласит: остерег... Там другая схема уже давно - смска приходит необязательно от госуслуг или банков, а от какого-нибудь онлайн- магазина или чего- нибудь подобного - т.е называние кода из такой смски, вообще, ничем не навредит (хотя и этого делать не стоит). Ну, а дальше уже давят, что это была, именно, смска от госуслуг.
18:39:52 01-02-2026
Эти все ваши мартынплейсы от лукавого
22:53:29 01-02-2026
Бабушка (18:39:52 01-02-2026) Эти все ваши мартынплейсы от лукавого ... Та ну нее бабуль, посылку могла и от внучатого племяша ждать,(внучатый тож может от лукавого быть))) просто если тупишь с незнакомыми людьми не общайся, мама в детстве не учила??
09:41:40 02-02-2026
То есть она самостоятельно позвонила в техподдержку банка, но и там были мошенники, поскольку упомянули Роскомнадзор? Или в новости криво написано, и они попытались успокоить, что типа "сейчас ещё Роскомнадзор позвонит", как часть мошеннической схемы?