В Славгороде две квартиры пострадали при пожаре в частном доме

Пройденная огнем площадь составила около 75 "квадратов"

05 декабря 2024, 09:35, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

В Славгороде потушили пожар в частном двухквартирном доме, сообщили в МЧС Алтайского края.

Инцидент случился ночью 4 декабря на улице Либкнехта. На момент прибытия первого подразделения спасателей горела крыша.

Пройденная огнем площадь составила около 75 "квадратов". Повреждены кровля, стены и перекрытия в обеих квартирах.

На пожаре работали девять человек личного состава и три автоцистерны. Пострадавших нет.

"Наиболее вероятная причина пожара – нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования", – отметили в МЧС.

Всего за 4 декабря в крае ликвидировали 11 возгораний, шесть из них – в жилом секторе. В Барнауле потушили два пожара.