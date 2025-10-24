Виктория Дайнеко хочет представить Россию на "Интервидении-2026"

Следующий конкурс "Интервидение" состоится в Саудовской Аравии

24 октября 2025, 09:00, ИА Амител

Виктория Дайнеко / Фото: соцсети певицы

Певица Виктория Дайнеко выразила готовность принять участие в международном конкурсе "Интервидение-2026", который пройдет в Саудовской Аравии.

В интервью "Газете.ru" артистка заявила: "Я бы, конечно, поехала", если получит официальное предложение.

Дайнеко высоко оценила организацию конкурса в Москве в 2025 году, отметив:

«Россия прекрасно себя проявила в качестве организатора и принимающей стороны конкурса. Все было классно».

Напомним, что в сентябре 2025 года победителем "Интервидения" стал вьетнамский исполнитель Дык Фук, получивший главный приз – хрустальный кубок и 30 миллионов рублей. Россию на конкурсе представлял певец Shaman с песней "Прямо по сердцу" Максима Фадеева, который после выступления попросил жюри не оценивать его номер.

Следующий конкурс "Интервидение" запланирован на 2026 год и состоится в Саудовской Аравии.