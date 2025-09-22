Трансляция конкурса "Интервидение" была доступна для 4 млрд зрителей

Финал "Евровидения-2025" в швейцарском Базеле собрал 166 миллионов зрителей

Организаторы международного музыкального конкурса "Интервидение" рассказали, что трансляция была доступна для просмотра 4 млрд зрителей по всему миру. Об этом пишет ТАСС.

В сообщении отмечается, что шоу сопровождалось элементами дополненной реальности, в его организации участвовали 500 волонтеров из пяти стран. Финал конкурса состоялся 20 сентября в Москве на площадке "Live Арена".

В "Интервидении" приняли участие представители 23 государств. По итогам голосования международного жюри победителем стал певец Дык Фук из Вьетнама.