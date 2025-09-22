Трансляция конкурса "Интервидение" была доступна для 4 млрд зрителей
Финал "Евровидения-2025" в швейцарском Базеле собрал 166 миллионов зрителей
22 сентября 2025, 16:15, ИА Амител
Организаторы международного музыкального конкурса "Интервидение" рассказали, что трансляция была доступна для просмотра 4 млрд зрителей по всему миру. Об этом пишет ТАСС.
В сообщении отмечается, что шоу сопровождалось элементами дополненной реальности, в его организации участвовали 500 волонтеров из пяти стран. Финал конкурса состоялся 20 сентября в Москве на площадке "Live Арена".
В "Интервидении" приняли участие представители 23 государств. По итогам голосования международного жюри победителем стал певец Дык Фук из Вьетнама.
16:19:52 22-09-2025
"победителем стал певец Дык Фук из Вьетнама" - расскажите подробно о его "семейном" положении.
Достаточно ли оно традиционное, или есть некоторые ньюансы так сказать?
Как нам вообще интерпретировать эту победу в свете открывшихся подробностей?
17:01:22 22-09-2025
колька шмидт (16:19:52 22-09-2025) "победителем стал певец Дык Фук из Вьетнама" - расскажите по... Поискал, в итоге не понял - дык фук или не фук?
09:42:08 23-09-2025
Гость (17:01:22 22-09-2025) Поискал, в итоге не понял - дык фук или не фук?... не он фукает, а его фукают
10:02:44 23-09-2025
колька шмидт (16:19:52 22-09-2025) "победителем стал певец Дык Фук из Вьетнама" - расскажите по... Ну да, в сети ходит типичный ролик бандеровской пропаганды из нарезок различных выступлений вьетнамца. Ничего такого, про что намекаете, однако голос за кадром интерпретирует по-своему. Комменты хохлов под видео такого же свойства, как ваш, всячески обс ирают конкурс.
16:24:29 22-09-2025
Финал Чемпионата мира футболу 1 ярд смотрит, а шамана 4 ...
Знаете , министр культуры, а мы вам верим
16:26:51 22-09-2025
И то и другое-фуфло!!!
16:33:07 22-09-2025
Интервидение или Евровидение в итоге!? Бред какой то
16:40:19 22-09-2025
в ЮВА народу больше, чем в европе, потому и аудитория больше.
а вообще евровидение в 2011 году закончилось, и началась бело радужная отрыжка, как в нетфликс
16:56:17 22-09-2025
Гость (16:40:19 22-09-2025) в ЮВА народу больше, чем в европе, потому и аудитория больше... У папуасов и людоедов с теликами проблема и током.
16:44:41 22-09-2025
Я не смотрел.
Вообще из паблика узнал, что Вьетнам победил.
17:09:17 22-09-2025
По данным разных источников, население Земли на середину 2025 года составляет около 8,2 миллиарда человек
(вкючая младенцев и стариков)
17:13:49 22-09-2025
Знатно, однако, наши традиционалисты об... в лужу сели, в общем. Интересно, устроителям настолько в лом было хотя бы немного поинтересоваться, а кого они, собственно, пригласили? Или они по-вьетнамски не калякают?
17:33:49 22-09-2025
Гость (17:13:49 22-09-2025) Знатно, однако, наши традиционалисты об... в лужу сели, в об... Все было так и задумано!
17:16:48 22-09-2025
"была доступна для 4 млрд зрителей"------- Чего спорить то? Была "доступна", т.е. теоретически ее могли бы посмотреть 4 млрд, а по факту посмотрело меньше. Если Я квартиру оставлю открытой, то она тоже будет "доступна" для жителей Барнаула, а по факту только жильцам с моего этажа.
17:19:09 22-09-2025
Гость (17:16:48 22-09-2025) "была доступна для 4 млрд зрителей"------- Чего спорить то? ... Говори адрес
17:34:08 22-09-2025
Ну во-первых, ТАСС сначала написало, что " 4 млрд зрителей ПОСМОТРЕЛО". После того, как все стали над ними издеваться в интернете, они скромно исправили на "была доступна для просмотра".
Во-вторых, не смотря на устаревшие сервера, трансляция шла в ютубе, так что можно написать в заголовке "Трансляцию конкурса "Интервидение" была доступна для 5,5 млрд зрителей!!!" *количество людей с доступом в интернет
В-третьих, в Индии и Китае была уже глубокая ночь, чтобы смотреть никому не интересный местечковый конкурс.
Так что смотрело это "зрелище", ну от силы пара миллионов людей и то вряд ли
17:44:11 22-09-2025
Гость (17:34:08 22-09-2025) Ну во-первых, ТАСС сначала написало, что " 4 млрд зрителей П...
Ничего удивительного, все на лжи построено. А тут просто наглая, зашкаливающая ложь!
18:20:38 22-09-2025
Пишу комментарий, доступный к просмотру для 4 млрд зрителей
18:59:16 22-09-2025
Посмотрела конкур. Все эти негры и папуасы нам со своими песнями не очень интересны. Да Вьетнам был на высоте. Практически никто не понравился. Концовка интересная наша русская. Все !
18:59:41 22-09-2025
146% же городил изберком
Это ещё ЮтьЮб когда не запрещали.
Вот и 4 ярда приписали
19:30:52 22-09-2025
Все страны- участники явно смотрели конкурс. Пусть не в прямой трансляции. Я тоже после завершения. Цветовое оформление - восторг! С большим вкусом! Номера показаны о-о-очень красиво! Режиссура - супер! Евровидение выглядит сельским праздником в сравнении с новым старым конкурсом. Певцы все мне неизвестны, но поют здорово! Каждый исполнитель с изюминкой.
08:13:38 23-09-2025
Гость (19:30:52 22-09-2025) Все страны- участники явно смотрели конкурс. Пусть не в прям... Юмор заценил! Петросянить изволите...
09:48:19 23-09-2025
Гость (08:13:38 23-09-2025) Юмор заценил! Петросянить изволите...... С чувством юмора у вас так себе. Конкурс не видели. Класскика жанра: "Пастернака не читал, но яро осуждаю".
09:33:05 23-09-2025
Ох уж эти певцы с изюминкой! Соберутся такие изюмительные и давай изюминку друг другу пропихивать