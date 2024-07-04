Владелец упавшего в кипяток джипа в Барнауле купил его три месяца назад
Машина не подлежит восстановлению
04 июля 2024, 13:45, ИА Амител
Владелец Jeep Cherokee, утонувшей в яме с кипятком в Барнауле, рассказал журналистам, что купил машину всего три месяца назад. Об этом сообщает "Толк".
"Я работаю там, и все, что случилось с машиной, видел в окно. Первым вышел на крыльцо, но вариантов не было. Тем более там же горячая вода прорвалась на поверхность", – сказал мужчина.
Сейчас ему предстоит оценить сумму ущерба, но авто, после того что с ним произошло, восстановлению не подлежит.
Максимальная выплата со стороны страховой может составить 750 тысяч рублей, но эта сумма лишь на треть перекроет причиненный ему ущерб. Пострадавший надеется, что оставшуюся сумму возместит СГК. Иначе придется идти в суд.
13:47:53 04-07-2024
Пусть СГК покупают такой же автомобиль! Задолбали со своими испытаниями!
13:52:27 04-07-2024
Нам нужно посочувствовать владельцу?
14:49:47 04-07-2024
Гость (13:52:27 04-07-2024) Нам нужно посочувствовать владельцу?... скинуться. он же страдает.
16:34:51 04-07-2024
Гость (13:52:27 04-07-2024) Нам нужно посочувствовать владельцу?... да. человек потратил деньги. А СГк эти деньги в канализацию спустила
12:37:04 05-07-2024
Гость (13:52:27 04-07-2024) Нам нужно посочувствовать владельцу?... Нужно. В такой ситуации может любой оказаться, в том числе и вы.
14:30:38 04-07-2024
Что за страховка такая против ям на 750000?
14:37:59 04-07-2024
Машина скорее всего в кредит, каско частичное, судится будет долго
15:09:38 04-07-2024
Возможно данный инцидент спас автомобилиста ,так сказать уберег от чего то плохого .
15:15:59 04-07-2024
Пострадавший надеется, что оставшуюся сумму возместит СГК --- оптимист. СГК надеется, что там укладчики асфальта на парковке виноваты, потому что СГК давление дали по нормам испытаний и если бы парковка была тоже по нормам, ее бы не размыло. А укладчики асфальта уже в Средней Азии. А все экспертизы за счет истца
16:43:11 04-07-2024
адъ развезся и забрал. кто собственник ада - знаете? вот к нему и вопросы задавайте.
19:15:45 04-07-2024
А были бы жигули - разочарования было бы меньше.
08:31:39 05-07-2024
где новые Гранд Чероки по 750*3 = 2,250 млн. ? тоже хочу.
12:28:48 05-07-2024
а если бы в машине семья его сидела? Сейчас бы 8 трупов хоронили???
Данная халатность возможно и не халатность а терроризм а? Хотели сварить людей намеренно?