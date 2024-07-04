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Владелец упавшего в кипяток джипа в Барнауле купил его три месяца назад

Машина не подлежит восстановлению

04 июля 2024, 13:45, ИА Амител

Провалившийся автомобиль на Попова / Фото: СГК
Провалившийся автомобиль на Попова / Фото: СГК

Владелец Jeep Cherokee, утонувшей в яме с кипятком в Барнауле, рассказал журналистам, что купил машину всего три месяца назад. Об этом сообщает "Толк".

"Я работаю там, и все, что случилось с машиной, видел в окно. Первым вышел на крыльцо, но вариантов не было. Тем более там же горячая вода прорвалась на поверхность", – сказал мужчина.

Сейчас ему предстоит оценить сумму ущерба, но авто, после того что с ним произошло, восстановлению не подлежит.

Максимальная выплата со стороны страховой может составить 750 тысяч рублей, но эта сумма лишь на треть перекроет причиненный ему ущерб. Пострадавший надеется, что оставшуюся сумму возместит СГК. Иначе придется идти в суд.

Барнаул ДТП

Комментарии 13

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Гость

13:47:53 04-07-2024

Пусть СГК покупают такой же автомобиль! Задолбали со своими испытаниями!

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Гость

13:52:27 04-07-2024

Нам нужно посочувствовать владельцу?

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Мусик

14:49:47 04-07-2024

Гость (13:52:27 04-07-2024) Нам нужно посочувствовать владельцу?... скинуться. он же страдает.

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Гость

16:34:51 04-07-2024

Гость (13:52:27 04-07-2024) Нам нужно посочувствовать владельцу?... да. человек потратил деньги. А СГк эти деньги в канализацию спустила

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Гость

12:37:04 05-07-2024

Гость (13:52:27 04-07-2024) Нам нужно посочувствовать владельцу?... Нужно. В такой ситуации может любой оказаться, в том числе и вы.

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Гость

14:30:38 04-07-2024

Что за страховка такая против ям на 750000?

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ВВП

14:37:59 04-07-2024

Машина скорее всего в кредит, каско частичное, судится будет долго

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Ева

15:09:38 04-07-2024

Возможно данный инцидент спас автомобилиста ,так сказать уберег от чего то плохого .

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Гость

15:15:59 04-07-2024

Пострадавший надеется, что оставшуюся сумму возместит СГК --- оптимист. СГК надеется, что там укладчики асфальта на парковке виноваты, потому что СГК давление дали по нормам испытаний и если бы парковка была тоже по нормам, ее бы не размыло. А укладчики асфальта уже в Средней Азии. А все экспертизы за счет истца

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Мусик

16:43:11 04-07-2024

адъ развезся и забрал. кто собственник ада - знаете? вот к нему и вопросы задавайте.

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Андрей

19:15:45 04-07-2024

А были бы жигули - разочарования было бы меньше.

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Димас

08:31:39 05-07-2024

где новые Гранд Чероки по 750*3 = 2,250 млн. ? тоже хочу.

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Барнаулец

12:28:48 05-07-2024

а если бы в машине семья его сидела? Сейчас бы 8 трупов хоронили???
Данная халатность возможно и не халатность а терроризм а? Хотели сварить людей намеренно?

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