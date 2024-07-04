Владелец упавшего в кипяток джипа в Барнауле купил его три месяца назад

Машина не подлежит восстановлению

04 июля 2024, 13:45, ИА Амител

Провалившийся автомобиль на Попова / Фото: СГК

Владелец Jeep Cherokee, утонувшей в яме с кипятком в Барнауле, рассказал журналистам, что купил машину всего три месяца назад. Об этом сообщает "Толк".

"Я работаю там, и все, что случилось с машиной, видел в окно. Первым вышел на крыльцо, но вариантов не было. Тем более там же горячая вода прорвалась на поверхность", – сказал мужчина.

Сейчас ему предстоит оценить сумму ущерба, но авто, после того что с ним произошло, восстановлению не подлежит.

Максимальная выплата со стороны страховой может составить 750 тысяч рублей, но эта сумма лишь на треть перекроет причиненный ему ущерб. Пострадавший надеется, что оставшуюся сумму возместит СГК. Иначе придется идти в суд.